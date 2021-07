Terhenti di Babak Keempat, si Manis Ini Bikin Rekor di Wimbledon

London, Beritasatu.com – Petenis remaja Emma Raducanu gagal maju ke perempat final Wimbledon setelah mengundurkan diri saat tertinggal 4-6, 0-3 dari petenis Australia, Ajla Tomljanovic, Selasa (6/7/2021) dini hari WIB. Meski terhenti di babak keempat ajang tenis bergengsi dunia itu, Raducanu yang berusia 18 tahun, telah menorehkan sejarah.

Penggemar tenis sejagad belum tentu tahu nama Emma Raducanu hingga akhir pekan kemarin. Nama petenis putri Inggris ini menjadi buah bibir setelah membuat kejutan maju ke babak keempat, Sabtu (3/7/2021) waktu setempat. Ia mengalahkan Sorana Cirstea dengan dua set langsung 6-3, 7-5.

Baru sampai babak keempat namun kiprahnya menjadi pembicaraan. Tentu bukan hanya karena kecantikannya. Penampilannya berhasil membetot perhatian khalayak tenis karena posisinya di ranking 338 mengalahkan Sorana Cirstea yang menempati peringkat 45 dunia.



Emma Raducanu

"Dia gadis muda yang sangat manis," kata Cirstea untuk Raducanu sebelum keduanya bertanding.

Keistimewaan lain, Raducanu ikut berkompetisi di ajang bergengsi Wimbledon karena wildcard, sebuah fasilitas yang diberikan kepada petenis yang belum memenuhi syarat bertanding di ajang tersebut karena poin yang terkumpul belum cukup.

Wildcard biasanya diberikan oleh penyelenggara kepada petenis potensial yang memiliki catatan prestasi bermain menjanjikan meski dia masih amatir atau di tingkat perguruan tinggi. Tentu saja menjadi sebuah keberhasilan bagi penyelenggara manakala petenis yang belum memenuhi syarat tersebut bisa mengalahkan petenis berpengalaman.

Di antara 15 pemain tuan rumah yang berlaga di Wimbledon 2021, peringkat Raducanu paling bontot. Namun, justru dialah satu-satunya yang bertahan paling lama, sampai babak keempat. Pemain Inggris lainnya sudah berguguran sebelumnya, termasuk tunggal putra Andy Murray.

Di luar semua catatan tadi, hal paling menarik perhatian adalah bahwa kemenangan Raducanu atas Cirstea di babak ketiga membuatnya tercatat sebagai wanita Inggris termuda yang mencapai babak keempat Wimbledon.

Tentu saja cerita Raducanu ini menjadi bumbu penyedap perhelatan sebuah turnamen seperti Wimbledon. Turnamen-turnamen semacam ini selalu mencari cerita menarik terkait rekor.

Sekadar mengandalkan kebesaran nama turnamen atau menang-kalah partai yang digelar akan membosankan penonton atau penggemar tenis. Sebaliknya, pencapaian prestasi spektakuler, catatan rekor, atau sejarah baru, selalu menjadi daya tarik tersendiri sebuah turnamen. Tak terkecuali cerita Raducanu.



All England Tennis Club, Wimbledon.

Karena itu bisa dimengerti mengapa catatan seorang pemain bau kencur ini bisa mengemuka meski lawan yang dikalahkan bukan peringkat pertama atau juara bertahan. Babak yang dilaluinya pun masih di babak ketiga, dan akhirnya terhenti di babak keempat.

Lompatan perjalanan tenis perempuan berdarah campuran Rumania-Tiongkok ini memang cukup menginspirasi.

Akhir 2018, Raducanu ada di peringkat 20 petenis yunior dunia. Setahun kemudian ia memenangi turnamen International Tennis Federation (ITF) 25K di Pune, India pada 15 Desember. Saat itulah peringkatnya menembus 500 besar Women's Tennis Association (WTA).



Emma Raducanu sesaat setelah memenangi pertandingan melawan petenis Rumania Sorana Cirstea.

Bagi yang belum tahu, untuk bisa mengikuti turnamen bergengsi seorang petenis harus berjuang mengumpulkan poin dengan mengikuti rangkaian turnamen dari bawah. Di sektor tenis putri profesional, peringkat WTA seorang pemain ditentukan oleh hasil-hasilnya pada maksimum 16 turnamen (untuk tunggal) dan 11 (ganda).

Poin diberikan berdasarkan seberapa jauh seorang pemain maju dalam sebuah turnamen. Juara turnamen mendapatkan poin tertinggi dibanding finalis, semifinalis, dan seterusnya.

ITF 25K yang diikuti Raducanu di India termasuk turnamen papan bawah. Pemenang turnamen berhadian US$ 25.000 itu hanya mendapatkan 50 poin.

Masih ada turnamen di atasnya seperti ITF 50K dengan hadian US$ 50.000 di mana pemenangnya mendapatkan 80 poin. Demikian seterusnya ITF 75K, ITF 100K, atau ITF 125 K, semakin tinggi poin yang diperoleh.

Di atasnya lagi ada turnamen WTA 125K Series yang memberi 160 poin bagi sang juara. Kemudian ada WTA International (280 poin), WTA Premier (470 poin), WTA Elite Trophy (700 poin), WTA Premier 5 (900 poin).

Juara WTA Premier Mandatory mendapat 1000 poin. Sedangkan juara WTA Finals 1500 poin dan yang tertinggi adalah Grand Slam dengan 2000 poin bagi juaranya.

Raducanu tampaknya bukan pemain yang ngotot menguber poin tahun lalu. Buktinya, sejak menjadi juara di Pune, India, ia hanya bermain di lima turnamen profesional. Hasilnya pun tidak bisa dibilang istimewa.

Ia tumbang di babak pertama ITF 25K di Glasgow, menjadi runner up di Sunderland, gagal di babak pertama Nottingham, dan hanya sampai perempat final ITF 100+H Nottingham.

Tur yang diikuti Raducanu sangat terbatas. Penyebabnya karena cedera ringan dan komitmen sekolahnya, ditambah keengganan untuk bepergian pada tahun 2020 selama pandemi.

Ia beruntung mendapatkan wildcard untuk bermain di Grand Slam Wimbledon. Meski minim bertanding, yakni hanya empat pertandingan dalam 15 bulan terakhir, toh Raducanu menembus babak keempat Wimbledon.

Dua bulan lalu, Raducanu masih mengikuti ujian sekolah. Bahkan hingga sebulan yang lalu, ia belum pernah bertanding di turnamen utama WTA Tour, turnamen teratas dunia untuk wanita.

Namun tiba-tiba di ajang Wimbledon, dalam hitungan hari ia sudah menyingkirkan petenis Rusia peringkat 150 Vitalia Diatchenko 7-6, 6-0; runner-up French Open 2019 Marketa Vondrousova 6-2, 6-4; dan petenis Rumania peringkat ke-45 Cirstea.

“Itu luar biasa. Saya sangat berterima kasih atas wildcard ini. Sejujurnya, saya hanya ingin memanfaatkannya sebaik mungkin, mencoba menunjukkan bahwa saya mendapatkannya, mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya sangat berterima kasih atas dukungan All England Club yang memberi kesempatan pada saya,” kata Raducanu yang ditangani Nigel Sears, sosok yang pernah melatih Ana Ivanovic dan Daniela Hantuchova.

Kemenangan hingga babak ketiga membawa cerita gembira. Sejumlah media Inggris menyebut saldo bank Raducanu akan membengkak secara signifikan setelah ia melaju ke babak keempat.

Petenis nomor 10 Inggris ini akan mendapatkan setidaknya 181.000 poundsterling setelah mencapai babak 16 besar.

Kemenangan atas Cirstea pun membuatnya meraih 240 poin sehingga peringkatnya bakal naik dari 338 menjadi sekitar 175.

Mundur

Namun kegembiraan tersebut seolah sirna di babak keempat. Ia bukan saja kalah melainkan mengundurkan diri di tengah permainan karena gangguan pernapasan. Harapan penggemar tenis tuan rumah yang sudah membuncah, terhenti tiba-tiba.

Legenda tenis John McEnroe memberikan komentar pedas tentang pengunduran diri Raducanu ini. Kondisi kesulitan napas Raducanu mendorong McEnroe berspekulasi bahwa petenis belia itu tengah kewalahan menyangga tekanan momen sebesar Wimbledon.

“Saya merasa kasihan pada Emma, tentu saja,” kata McEnroe berbicara kepada presenter Clare Balding seperti dikutip Daily Mail.

McEnroe yang maju ke perempat final Wimbledon melawan Jimmy Connors ketika masih amatir berusia 18 tahun pada 1977, menyatakan bahwa keputusan mundur Raducanu berlebihan. Ia mengaitkannya dengan petenis Naomi Osaka yang mengundurkan diri dari ajang Grand Slam Prancis Terbuka 2021.

Naomi Osaka menolak kewajiban konferensi pers seusai pertandingan sehingga petenis Jepang ini memilih mundur dari turnamen. Osaka beralasan, pertanyaan wartawan menekan kesehatan mentalnya. Hal itu disebut membuatnya depresi dalam tiga tahun terakhir.



Naomi Osaka

Tekanan dalam sebuah turnamen itulah spekulasi yang dimunculkan McEnroe yang di masa jayanya terkenal sebagai petenis bengal karena sering membuat ulah dalam pertandingan.

"Orang-orang berkata, kamu sangat buruk di lapangan, kamu dulu berperilaku buruk. Tapi ya, saya normal. Orang-orang yang bisa menjaga ketenangan mereka luar biasa. Kami harus mengapresiasi para pemain yang mampu melakukannya dengan baik dan mudah-mudahan dia (Raducanu) akan belajar dari pengalamannya," kata McEnroe yang pernah tiga kali menjuarai Wimbledon.

Apa yang diungkapkan McEnroe mungkin ada benarnya. Selain ia punya pengalaman sebagai pemain belia di ajang raksasa, kenyataan bahwa harapan besar penonton di pundak Raducanu sangat berat. Raducanu yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di lapangan no 1 adalah satu-satunya wakil Inggris yang tersisa.



Ilustrasi The Sun menampilkan komentator John McEnroe dan petenis Emma Raducanu.

Seberapa jauh pengaruh penonton pada diri seorang pemain sempat disinggung Raducanu sebelumnya, meski dalam konteks yang berbeda.

“Saya sangat tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya saya tidak tahu apa reaksi saya. Saya gugup sebelumnya karena ini jelas merupakan partai terbesar yang pernah saya mainkan,” katanya dilingkupi kegembiraan seusai mengalahkan Cirstea.

Raducanu menuturkan bahwa ia diizinkan untuk melihat lapangan pertandingan pada malam sebelum laga. Tentu saja hal seperti ini sangat bermanfaat bagi petenis yang belum berpengalaman di ajang Wimbledon. "Saya datang ke sini (lapangan) dan saya duduk di tepi selama sekitar lima menit," katanya.

“Mereka membiarkan saya merasakan lapangan, yang menurut saya sangat berharga karena ketika saya bermain hari ini, sedikit-sedikit saya agak tahu apa yang diharapkan. Dan sekali lagi, saya pikir jika saya tidak menikmati lapangan ini (Court One Wimbledon), bagimana penonton tuan rumah akan menikmati pertandingan?” katanya.

Ungkapan itu setidaknya bisa memberi gambaran bahwa seorang atlet profesional pun tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri. Pemain tahu bahwa penonton mengharapkan sesuatu dari permainannya.

Pernyataan McEnroe mengenai Raducanu mendapat kecaman meski ada juga yang setuju. The Express menyebut John McEnroe memancing kemarahan di media sosial dengan komentarnya. Disebut, McEnroe menganggap Raducanu menyerah begitu saja dan tidak mampu mengatasi kesempatan yang ada.

Bintang muda Manchester United Marcus Rashford mengirim dukungan melalui cuitan kepada Raducanu. Rashford yang tengah membela Inggris di Piala Eropa mengungkapkan, dirinya pernah mengalami hal serupa di awal kariernya.

It happened to me playing for the national team in U16s against Wales. I remember it to this day. No explanation for it and it never happened again. You should be very proud of yourself. The country is proud of you. Glad to read your feeling better. Onwards and upwards 🎾🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/sokkubBlLN