Final NBA, Phoenix Suns Memimpin 2-0

Phoenix, Beritasatu.com - Klub Phoenix Suns untuk sementara unggul 2-0 dalam Final NBA setelah menaklukkan Milwaukee Bucks 118-108 pada game kedua, Jumat (9/7/2021) WIB. Pemain bintang Bucks Giannis Antetokounmpo mencetak 42 poin, namun gagal membawa timnya meraih kemenangan.

Devin Booker memimpin Phoenix dengan 31 poin, Mikal Bridges 27 poin dan Chris Paul menyumbangkan 23 poin, sedangkan Deandre Ayton membuat 11 rebounds untuk mengantarkan Suns tinggal membutuhkan kemenangan pada dua game lagi untuk menjadi juara NBA yang pertama kalinya.

"Kami punya mentalitas, kami harus mencetak poin", kata pelatih Suns Monty Williams mengenai permainan seimbang timnya dalam menyerang dan bertanding dengan menyisihkan ego diri sendiri.

Antetokounmpo tampil luar biasa sepanjang laga ini dengan mendominasi di area ring lawan, tetapi tidak begitu mendapatkan dukungan dari rekan-rekan satu timnya ketika mereka hanya bisa memasukkan sembilan dari total 31 upaya lemparan tiga angka.

Milwaukee mengawali lagi ini dengan kuat di mana Antetokounmpo terlihat berusaha keras membalas penampilan mereka saat kalah pada game pertama, namun serangan Suns merajalela pada kuarter kedua dengan mengungguli Bucks 30-16 untuk memimpin 56-45 selama paruh pertama.

Antetokounmpo terus bertarung pada paruh kedua yang dalam satu kesempatan memasukkan 13 poin berturut-turut sebelum Bucks memangkas defisit sampai lima poin dalam kuarter keempat lewat alley-oop dari Brook Lopez.

Namun Suns yang menjaringkan 20 lemparan tiga angka menaikkan tempo dan menyolidkan pertahanan untuk mencatat kemenangan di depan penonton yang memadati Phoenix Suns Arena.

Namun demikian tidak semuanya berjalan sesuai keinginan Suns.

Untuk dua gim berturut-turut mereka kehilangan pemain andalannya ketika Torrey Craig mengalami cedera lutut kanan setelah tubrukan dengan Antetokounmpo dalam menit terakhir kuarter ketiga.

Suns kehilangan forward pelapis Dario Saric pada game pertama ketika dia robek ligamen anterior cruciatum kanannya.

Booker mengatakan tidak akan membiarkan lepas game ketiga Minggu pekan ini ketika seri best of seven ini berpindah ke Milwaukee.

"Kami punya pola pikir 0-0 saat menghadapi game ketiga," kata Booker yang memasukkan tujuh lemparan tiga angka dan membuat enam assists untuk Suns.

"Bagi kami ini game ketujuh. Setiap game adalah game ketujuh untuk saat ini. Kami bergeming tetapi kami paham di sana itu tim yang sungguh bagus," kata dia. "Kami tahu akan gaduh di Milwaukee tapi saya kira kami sudah siap menghadapinya."

Tetapi Suns mesti ingat musim lalu ketika Bucks berbalik menang setelah tertinggal 0-2 saat melawan Brooklyn Nets.

