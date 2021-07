Poirier Kalahkan McGregor, Khabib: Kebaikan Selalu Mengalahkan Kejahatan

Las Vegas, Beritasatu.com - Petarung UFC asal Irlandia Conor McGregor menuai banyak komentar pedas dan juga ejekan setelah menuai kekalahan TKO ronde pertama atas Dustin Poirier dalam duel trilogi di T Mobile Arena, Las Vegas, Minggu (11/7/2021). Salah satu komentar pedas dari mantan musuhnya, Khabib Nurmagomedov.

Petarung Rusia yang sudah memutuskan pensiun itu memberikan ucapan selamat kepada Poirier atas kemenangannya.

"Kebaikan selalu mengalahkan kejahatan. Turut senang untuk Dustin Poirier. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan sabuk di akhir tahun," ujar Nurmagomedov di akun twitter-nya.

Good always defeats evil.

Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year