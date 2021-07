Final NBA, Bucks Rebut Dua Kemenangan Beruntun

Kamis, 15 Juli 2021 | 15:12 WIB

Oleh : LES

Milwaukee, Beritasatu.com - Milwaukee Bucks melaju dari tertinggal sembilan poin pada kuarter keempat untuk mengalahkan Phoenix Suns 109-103 dalam game keempat final NBA sehingga menyamakan kedudukan 2-2 dalam seri best of seven di hadapan pendukungnya di Fiserv Forum, Kamis (15/7/2021) WIB.

Kedua tim bermain imbang pada paruh pertandingan, namun small forwardKhris Middleton mendorong Bucks hingga ke puncak, mengumpulkan 40 poin, enam rebounds dan empat assists.

Milwaukee tampak berada dalam masalah besar setelah kalah dua game pertama seri tersebut di Phoenix namun tidak pernah menyatakan mereka telah kalah.

"Tetap kuat, tetap seperti itu," kata Middleton seperti dikutip Reuters, Kamis. "Mengatakan pada diri saya sendiri kamu selalu dalam pertandingan tidak peduli berapa skornya hingga waktunya habis."

Giannis Antetokounmpo tidak berupaya menyamai 40-lebih poinnya dalam dua pertandingan sebelumnya namun masih menghasilkan banyak bagi Bucks dengan 26 poin, 14 rebounds dan delapan assists, dan melakukan pertahanan yang kuat termasuk blok penting pada akhir kuarter keempat.

"Ini bukan pertandingan yang bagus tapi (kami) mampu mempertahankan ketenangan, tetap kalem dan mengalami beberapa tembakan terbuka lebar yang gagal yang biasanya berhasil namun seiring berjalannya waktu kami tetap yakin pada diri sendiri, kami terus mengeksekusi, kami terus mengatur screen, kami terus menghalangi, kami terus berlari," kata forward asal Yunani berusia 26 tahun dan dua kali MVP liga itu.

"Kami sangat menginginkan ini dan tim menunjukkannya."



Guard Suns Devin Booker mengumpulkan 42 poin namun hanya mendapat sedikit dukungan dari rekan-rekan setimnya, tak seorang pun dari mereka yang mampu menembus dua digit pada paruh pertama.

Point guard Chris Paul kesulitan sejak awal dan hanya berhasil menghasilkan dua poin pada paruh pertama dan total 10 poin, sangat jauh dari penampilan 32-poinnya pada laga pembuka seri.

Seri tersebut sekarang akan kembali ke Phoenix untuk game kelima pada Sabtu, dan Middleton mengatakan Bucks harus membawa momentum tersebut bersama mereka.

"Apapun yang kami lakukan di sini, kami harus menemukan cara untuk melakukannya di sana," katanya.

Sumber: ANTARA