Olimpiade Tokyo: Djokovic Incar Emas Pertama Olimpiade

Beograd, Beritasatu.com - Petenis peringkat satu dunia Novak Djokovic menegaskan kesiapannya bermain di Olimpiade Tokyo dan menyumbang medali emas untuk negaranya, Serbia.

Petenis berusia 34 tahun itu telah memenangkan gelar Australia Terbuka, Prancis Terbuka, dan Wimbledon tahun ini. Djokovic membutuhkan emas Olimpiade dan kemudian AS Terbuka untuk menjadi petenis putra pertama yang menyapu Golden Grand Slam.

Golden Slam hanya pernah diraih sekali dalam permainan putri ketika Steffi Graf menyapu bersih gelar pada tahun 1988.

“Saya memesan penerbangan saya ke Tokyo dan dengan bangga akan bergabung dengan #TeamSerbia untuk Olimpiade,” tweet Djokovic dalam bahasa Inggris.

“Dengan sangat bangga saya berkemas untuk Tokyo dan bergabung dengan tim nasional kami dalam memperebutkan medali paling cemerlang di arena Olimpiade,” ia kemudian men-tweet dalam bahasa Serbia.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x