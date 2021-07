Positif Covid-19, GM Susanto Megaranto Harus Tinggalkan Arena Piala Dunia Catur

Jakarta, Beritasatu.com - Pecatur Indonesia GM Susanto Megaranto harus menghentikan pertandingan pada putaran kedua Piala Dunia Catur 2021, di Choci, Rusia, Kamis (15/7/2021) setelah dinyatakan positif Covid-19.

Susanto sedang menjalani pertandingan pertama babak kedua melawan pecatur Amerika Serikat, GM Fabiano Caruana, saat ofisial dari Federasi Catur Internasional (FIDE) menghampirinya dan menyatakan Susanto positif Covid-19 dan pecatur terbaik Indonesia itu diminta meninggalkan arena pertandingan. Pertandingan sendiri baru berlangsung 15 langkah.

FIDE melalui situs resminya menyatakan ada salah satu pecatur peserta Piala Dunia Catur 2021 positif Covid-19. Namun, FIDE tidak mengungkap identitas pecatur tersebut.

"Sesuai dengan protokol kesehatan dan keselamatan umum turnamen, pemain telah diminta untuk segera meninggalkan area bermain, dan permainannya dinyatakan kalah. Pemain yang bersangkutan mengenakan masker wajah selama pertandingan, dan dia telah ditempatkan di karantina. Lawannya, yang juga diminta segera meninggalkan ruang bermain, kini akan menjalani pemeriksaan," kata FIDE.

Identitas pecatur yang diidentifikasi positif terpapar virus corona itu diungkap laman catur populer chess24.com, yang menulis bahwa pernyataan dari FIDE di bawah ini mengkonfirmasikan hasil tes positif Covid-19 untuk Susanto Megaranto yang tengah bertanding dengan Fabiano Caruana.

GM Fabiano Caruana, yang menjadi lawan Susanto di putaran kedua pun mengkonfirmasi bahwa pecatur yang dimaksud FIDE adalah Susanto. Melalui Twitter, Caruana mengungkapkan ras simpatinya untuk Susanto dan pecatur Amerika Serikat itu berharap Susanto dalam kondisi baik-baik saja meski positif Covid-19.

The FIDE World Cup organizers confirm that one of the players has tested positive for Covid-19. The result of this test was known while he was playing his second-round game. (1/3 thread)