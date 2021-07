Dubes Heri Akhmadi Sambut Kedatangan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Tokyo

Minggu, 18 Juli 2021 | 15:10 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Tokyo,Beritasatu.com - Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi bersama Tim Olimpiade Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menyambut kedatangan 13 atlet serta 11 pelatih dan ofisial Olimpiade Tokyo Indonesia di Bandara Narita, Tokyo, Jepang, Minggu (18/7/2021). Ke-13 atlet Indonesia itu berasal dari lima cabang olah raga (cabor) yaitu panahan 4 atlet, angkat besi 4 atlet, menembak 1 atlet, renang 2 atlet, dan surfing 2 atlet.

Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Tokyo ini dipimpin langsung Chef de Mission (CdM) Rosan P Roeslani dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari serta empat tim pendukung CdM.

Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi saat menyambut rombongan mengatakan Tim Olimpiade Indonesia ini adalah putra putri terbaik Bangsa Indonesia yang akan bertanding di ajang olahraga paling terhormat.

"Mereka berjuang menjunjung nama Indonesia. Semoga semua bisa memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Mahakuasa," ujar Dubes Heri Akhmadi yang didampingi oleh Ketua Tim Pendukung Olimpiade KBRI Tokyo Edwardus Wisoko, Kepala Bidang Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Meinarti Fauzie, Atase Perhubungan Samsul Rizal dan Atase Imigrasi Marina Magdalena Harahap.

Sementara itu Chef de Mission Rosan P Roeslani mengapresiasi dukungan fasilitas dan penyambutan dari KBRI Tokyo kepada Tim Olimpiade Indonesia. Ia berharap, ada peningkatan prestasi dari para atlet dalam ajang Olimpiade Tokyo ini.

"Semoga ada peningkatan prestasi dari para atlet. Fokus kami menyemangati para atlet karena ini adalah Olimpiade yang penuh tantangan di tengah pandemi Covid-19 seperti adanya pembatasan dan lainnya," kata Rosan P Roeslani.

Duta Besar Heri Akhmadi dan Chef de Mission Rosan P Roeslani sempat berkunjung ke Perkampungan Olimpiade Tokyo untuk berkeliling melihat tempat menginap para atlet. Dubes Heri memastikan perkampungan atlet menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Para atlet, lanjut Dubes Heri, dalam kondisi sehat dan bersemangat, siap mengikuti pertandingan dalam Olimpiade Tokyo.

Sebelumnya, rombongan tim bulutangkis lebih dulu berangkat ke Jepang pada Kamis (8/7) untuk menjalani latihan di Perfektur Kumamoto. Pada Senin (19/7), tim bulutangkis Indonesia akan bertolak ke Tokyo.

Seluruh Kontingen Indonesia yang berangkat sudah divaksinasi dan telah menjalani karantina dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games (TOCOG).

CdM dan NOC Indonesia juga meningkatkan uji dengan tes Swab PCR selama tujuh hari beruntun. Hasil uji di hari keempat dan 30 jam sebelum keberangkatan wajib diserahkan ke pemerintah Jepang sebagai syarat keberangkatan.

