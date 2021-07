Tabrak Ban Mobil Hamilton, Verstappen Tak Bisa Lanjutkan Balapan

London, Beritasatu.com - Balapan Formula 1 di GP Inggris yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Minggu (18/7/2021) berlangsung panas. Persaingan sengit terjadi antara pembalap Mercedes Lewis Hamilton dan pembalap Red Bull Max Verstappen sejak awal lomba.

Sialnya, Verstappen gagal melanjutkan balapan setelah mengalami tabrakan. Berawal ketika mobil Verstappen dan Hamilton berdampingan dan coba saling menyusul.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa