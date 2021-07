One Championship Kembali dengan Tajuk Utama One: Battleground pada 30 Juli

Senin, 19 Juli 2021 | 11:15 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

One Championship (Foto: istimewa)

Singapura, Beritasatu.com - Ajang One Championship (One) mengumumkan jadwal lengkap gelaran bertajuk One: Battleground yang akan disiarkan secara langsung dari Indoor Stadium Singapura pada hari Jumat, 30 Juli 2021.

Pada laga utama, juara dunia bertahan One Strawweight Muay Thai, Sam-A Gaiyanghadao akan mempertahankan sabuknya melawan petarung dari Thailand Prajanchai PK. Saenchai Muaythaigym. Sementara dalam laga utama kedua, mantan juara dunia 2 divisi Aung La N Sang akan meladeni Leandro Ataides dikelas middleweight.

Dalam jadwal laga lainnya, pertarungan kelas atas kickboxing featherweight seperti Sitthichai Sitsongpeenong (penantang nomor 4) akan berhadapan dengan debutan Tayfun Ozcan (penantang nomor 5).

Bintang dari India, Ritu Phogat dan petarung belia fenomenal yang baru saja berumur 16 tahun Victoria Lee yang merupakan adik dari Angela Lee juga akan mengambil bagian dalam pertarungan kali ini.

One bekerja sangat erat sekali dengan pemerintahan Singapura serta pemangku kepentingan di industri MMA lainnya untuk memastikan standar kesehatan dan keselamatan tertinggi dilaksanakan dengan penyelenggaraan tanpa penonton sama sekali alias closed-door.

One: Battleground II dan One: Battleground III juga akan berlangsung dilokasi yang sama dan akan disiarkan pada tanggal 13 Agustus dan 27 Agustus.

One: Battleground II akan menampilkan pertarungan menarik antara mantan juara dunia One Lightweight, Eduard Folayang dengan petarung bintang MMA dari Tiongkok Zhang Lipeng, yang merupakan debutannya di One Championship.

Dalam laga utama lainnnya, peringkat ke-5 kelas strawweight serta mantan juara dunia Alex Silva akan melawan petarung Miao Li Tao.

Sementara pada One: Battleground III, yang akan menjadi tajuk utama adalah pertarugan eksplosif antara penantang pertama kelas bantamweight Muay Thai Saemapetch Fairtex dengan bintang dari Thailand Tawanchai PK.Saenchai Muaythaigym.

Pada laga utama lainnya, mantan juara dunia strawweight Dejdamrong Sor Amnuaysirichoke berhadapan dengan atlet dari Tiongkok Banma Duoji.

Berikut jadwal laga lengkap One: Battleground:

One Strawweight Muay Thai World Championship

(C) Sam-A Gaiyanghadao vs. Prajanchai PK.Saenchai Muaythaigym

Strawweight: 52,3 KG – 56,7 KG

Mixed Martial Arts

Aung La N Sang vs Leandro Ataides

Middleweight: 84,0 KG – 93,0 KG

Kickboxing

Sitthichai Sitsongpeenong vs Tayfun Ozcan

Featherweight: 65,9 KG – 70,3 KG

Mixed Martial Arts

Ritu Phogat vs Lin Heqin

Atomweight: 4,.7 KG – 52,2 KG

Mixed Martial Arts

Chen Rui vs Jeremy Pacatiw

Bantamweight: 61.3 KG – 65.8 KG

Mixed Martial Arts

Victoria Lee vs Wang Luping

Atomweight: 47,7 KG – 52,2 KG

Sumber: BeritaSatu.com