Ada Garuda di Logo Baru Tim Indonesia untuk Olimpiade Tokyo, Ini Maknanya

Jakarta, Beritasatu.com - Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) resmi meluncurkan logo baru Tim Indonesia pada Senin (19/7/2021). Simbol ini resmi akan digunakan Kontingen Merah Putih di Olimpiade Tokyo 2020 dan multi event internasional selanjutnya.

Sekretaris Jenderal KOI, Ferry J Kono menjelaskan transformasi logo Tim Indonesia merupakan realisasi usulan Federasi Olahraga Nasional (PP/PB) yang ingin tampil dengan simbol Garuda di dada. KOI akhirnya memutuskan perubahan dengan tambahan lima ring Olimpiade dan dipertegas dengan lingkaran Merah Putih yang menjadi simbol bendera Indonesia.

“Kami ingin menunjukkan Garuda bukan sekadar kebanggaan cabang olahraga sepakbola saja, tetapi menjadi kebanggaan atlet-atlet yang membawa nama Indonesia,” kata Ferry secara virtual, Senin (19/7/2021).

“Lima ring Olimpiade yang berada di bawah logo Garuda menunjukkan bahwa lambang negara kita mengedepankan nilai-nilai Olimpiade, yakni respect, friendship, peaceful, sportivitas, serta excellence. Nilai-nilai ini kami harapkan menjadi kebanggaan seluruh atlet Indonesia dan kami yakin logo baru ini kian menunjukkan jati diri Indonesia di multi event.”

NOC Indonesia, lanjut Ferry, akan mulai menggunakan logo baru ini di baju kontingen dan jersey tanding atlet-atlet Indonesia yang tampil Olimpiade Tokyo, 23 Juli-8 Agustus. Bagi para pecinta olahraga di Tanah Air juga bisa mendapatkan merchandise official Tim Indonesia untuk Olimpiade Tokyo melalui katalog yang bisa diakses pada laman resmi nocindonesia.id.

“Kami harap perlengkapan jersey ini bisa dimiliki suporter, khususnya fans olahraga di Tanah Air sehingga mereka bisa menunjukkan kebanggaan dan dukungan dengan menggunakan jersey asli yang kami jual secara resmi. Perlu diketahui, desain yang akan kami tampilkan di setiap multi event juga akan berbeda-beda sehingga ini layak menjadi koleksi,” ujar Ferry.

Tim Indonesia untuk Olimpiade Tokyo berjumlah 28+1 atlet dari delapan cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, angkat besi, panahan, atletik, surfing, menembak, rowing, dan renang.

Kontingen Merah Putih yang tampil mendapat dukungan penuh dari sponsor utama, salah satunya Wall’s, yang merupakan brand es krim produksi PT Unilever Indonesia Tbk. Dukungan yang diberikan Wall’s merupakan kelanjutan dari dukungan terus-menerus bagi atlet Indonesia yang akan berlaga di pertandingan internasional.

Selain Walls, sponsor utama lainnya adalah Li-Ning ditambah 11 sponsor pendukung yaitu J99 Corp (Juragan 99), Sate Khas Senayan, Pocari, Oakley, The Diplomat Tailor, My Tour, Essenza, Bags City, LED Supernova, Masker Evo, Madu Nutrisi Ibuku Gold Plus, serta Lung Carpet.

NOC Indonesia, lanjut Ferry, berterima kasih atas dukungan yang diberikan sponsor untuk Tim Indonesia. “Kami sangat mengapresiasi para sponsor yang mau mendukung Tim Indonesia untuk Olimpiade Tokyo kali ini. Khususnya Walls dan Li-Ning yang bersedia menjadi sponsor utama dan sponsor-sponsor lainnya yang telah mendukung Tim Indonesia,” tutup Ferry.

