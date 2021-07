Jadwal Indonesia di Olimpiade Tokyo Hari Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 07:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah atlet Indonesia dari beberapa cabang olahraga akan memulai perjalanan tim Merah Putih pada Olimpiade 2020 Tokyo, Sabtu (24/7/2021).

Atlet yang akan bertanding hari ini adalah Vidya Rafika (menembak), Windy Cantika Aisah (angkat besi), Riau Ega Agatha dan Diananda Choirunisa (panahan), dan sembilan atlet bulu tangkis.

Vidya Rafika yang turun di nomor 10m air rifle putri akan memulai babak kualifikasi mulai pukul 06.30 WIB. Apabila Vidya lolos delapan besar, dia akan melanjutkan pertandingan ke babak final pada pukul 08.45 WIB, demikian laman resmi Olimpiade.

Adapun Windy Cantika Aisah berpeluang menjadi atlet Indonesia pertama yang menyumbangkan medali di Olimpiade Tokyo.

Windy yang tampil di Grup A kelas 49 kg putri itu dijadwalkan bertanding pukul 11.50 WIB di Tokyo International Forum.

Di cabang panahan, empat atlet Indonesia, yaitu Diananda Choirunisa, Riau Ega, Alviyanto Bagas Prastyadi, dan Arif Dwi Pangestu sebetulnya telah memulai perlombaan pada Jumat, beberapa jam sebelum upacara pembukaan dimulai.

Berkat penampilan Riau Ega yang cukup impresif dalam babak penentuan peringkat hari ini, Indonesia lolos 16 besar dengan menempati peringkat ke-15 dari 29 negara peserta dan mengamankan satu tempat di nomor beregu campuran.

Tim beregu campuran Indonesia yang diwakili Riau Ega (666 poin) dan Diananda (631 poin) akan menjalani babak 16 besar dengan melawan tim peringkat kedua Amerika Serikat dengan pemanahnya Brady Ellison (682 poin) dan Mackenzie Brown (668 poin).

Ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu bakal menjadi wakil Indonesia pertama yang turun ke lapangan sekaligus menjadi laga pembuka cabang bulutangkis di Olimpiade Tokyo.

Pasangan

Bertempat di Court 2 Musashino Forest Sport Plaza, Greysia/Apriyani akan melawan pasangan Malaysia Chow Mei Kuan/Lee Men Yean pada pukul 07.00 WIB.

Setelah itu, giliran Jonatan Christie yang akan unjuk gigi dengan melawan pemain Tim Pengungsi Aram Mahmoud pada pukul 09.00 WIB.

Wakil Indonesia selanjutnya yang akan berlaga adalah ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti yang akan berjumpa dengan wakil Australia, Simon Wing Hang/Gronya Somerville.

Ganda putra andalan Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon bakal mengawali perjalanannya di Tokyo dengan menghadapi pasangan Inggris Ben Lane/Sean Vendy.

Hendra/Setiawan/Mohammad Ahsan menjadi wakil terakhir Indonesia yang berlaga dengan melawan Jason Anthony Ho-Shue/Nyl Yakura asal Kanada.

Mutiara Rahma Putri/Melani Putri dari cabang dayung awalnya dijadwalkan menjalani heat 1 di nomor lightweight double sculls putri pada Sabtu. Namun jadwal tersebut harus diundur menjadi Senin (26/7/2021) karena kondisi cuaca yang buruk.

Pertandingan dapat disaksikan secara langsung melalui official broadcaster Olimpiade Tokyo, yaitu TVRI.

Berikut jadwal lengkap pertandingan wakil Indonesia di Olimpiade Tokyo, Sabtu 24 Juli:

Menembak

Vidya Rafika Rahmatan Toyyiba

06.30 WIB: Kualifikasi 10 m air rifle putri

08.45 WIB: Final air rifle 10 m putri

Panahan

Riau Ega Agatha Salsabila dan Diananda Choirunisa

07.30 WIB: Babak 16 besar beregu campuran

12.15 WIB: Perempat final beregu campuran

13.31 WIB: Semifinal beregu campuran

14.25 WIB: Perebutan medali perunggu beregu campuran

14.45 WIB: Final beregu campuran

Angkat besi

Windy Cantika Aisah

11.50 WIB: Perebutan medali Grup A 49kg putri

Bulutangkis

07.00 WIB: Greysia/Apriyani vs Chow Mei Kuan/Lee Men Yean

09.00 WIB: Jonatan Christie vs Aram Mahmoud

09.40 WIB: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Simon Wing Hang/Gronya Somerville.

10.20 WIB: Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Ben Lane/Sean Vendy.

16.00 WIB: Hendra/Setiawan/Mohammad Ahsan vs Jason Anthony Ho-Shue/Nyl Yakura

