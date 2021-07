Olimpiade Tokyo: Jadwal Pertandingan Atlet Indonesia Hari Ini

Minggu, 25 Juli 2021 | 06:05 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Tokyo, Beritasatu.com – Sejumlah atlet Indonesia akan kembali turun di hari kedua Olimpiade Tokyo, Minggu (25/7/2021). Dari jadwal, dimulai dari cabang selancar (surfing) yang akan mulai bermain pada pagi hari.

Peselancar Rio Wanda akan memulai perjuangannya di putaran pertama pukul 05.00 WIB di Pantai Tsurigasaki. Lalu berlanjut di putaran kedua heat 1 pukul 11.40 WIB dan putaran kedua heat 2 pukul 12.20 WIB.

Di cabang dayung, atlet putri Melani Putri akan tampil di repechanges 1 kelas womens lightweight duble sink di Sea Forest Waterway pukul 08.20 WIB.

Setelah itu berlanjut ke cabang bulutangkis di Musashino Forest Sport Plaza BDM, Tokyo, Jepang. Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi laga perdana grup melawan pebulutangkis Myanmar, Thuzar Th pukul 08.00 WIB. Setelah itu tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting menghadapi lawannya asal Hungaria, Krausz G pukul 13.20 WIB.

BACA JUGA Sabet Perunggu, Windy Cantika Raih Medali Pertama Indonesia di Olimpiade Tokyo

Lalu ganda campura, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianto akan menghadapi pasangan Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pukul 11.20 WIB.

Dari cabang angkat besi, lifter Eko Yuli Irawan akan memulai babak kualifikasi kelas 61 kg pukul 13..50 WIB bersamaan dengan Deni yang akan tampil di kelas 67 kg pada pukul 17.50 WIB di Tokyo International Forum.

Jadwal lengkap pertandingan wakil Indonesia dalam Olimpiade Tokyo, Minggu, 25 Juli 2021.

Dayung

Mutiara Rahma Putri dan Melani Putri

08.20 WIB: Babak Repechage

Bulu tangkis

08.00 WIB: Gregoria Mariska Tunjung vs Thet Htar Thuzar

11.20 WIB: Anthony Sinisuka Ginting vs Gergely Krausz

11.20 WIB: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje

Selancar ombak

Rio Waida

06.20 WIB: Putaran pertama

11.00 WIB/11.40 WIB: Putaran kedua Heat 1/Heat 2

Angkat besi

Eko Yuli Irawan

13.50 WIB: Perebutan medali Grup A 61kg

Deni

17.50 WIB: Perebutan medali Grup A 67kg

Sumber: BeritaSatu.com