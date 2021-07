Jadwal Atlet Indonesia di Olimpiade, Selasa (27/7)

Selasa, 27 Juli 2021 | 06:35 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com- Kontingen Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di Olimpiade Tokyo 2020 dengan empat nomor pertandingan sepanjang hari Selasa (27/7/2021), dari bulutangkis ganda putri dan dua ganda putra hingga panahan.

Pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan memulai aksi atlet Indonesia hari ini mulai pukul 08.40 WIB dengan memainkan babak penyisihan Grup A menghadapi pasangan Jepang yang merupakan unggulan pertama, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota. Kedua pasangan ini sudah memastikan diri lolos ke perempat final setelah sama-sama menang dalam dua pertandingan sebelumnya. Partai ini menjadi penentu siapa yang akan menjadi juara grup.

BACA JUGA Update Medali Olimpiade Tokyo: Jepang Gusur Tiongkok dari Puncak Klasemen

Selanjutnya pukul 10.00 WIB, pasangan ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan bertemu pasangan Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-lin dalam penyisihan Grup A. Marcus/Gideon sudah memastikan diri ke perempat final. Jika menang dalam pertandingan ini mereka mengukuhkan diri menjadi juara grup.

Pada pukul 10.40 WIB, ganda Indonesia lainnya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan juga akan kembali bertanding dalam penyisihan Grup D. Pasangan unggulan kedua ini akan bertemu ganda Korea Selatan Choi Sol-gyu/Seo Seung-jae. Ahsan/Hendra juga telah lolos ke perempat final dan akan menjadi juara grup jika menang dalam partai ini.

BACA JUGA Praveen/Melati Hadapi Ujian Berat di Babak Perempat Final

Aksi atlet Indonesia hari ini adalah di cabang panahan nomor recurve perseorangan putra. Arif Dwi Pangestu akan berhadapan dengan wakil Jerman, Florian Unruh di babak eliminasi. Perjuangan Arif dijadwalkan mulai pukul 12.49 WIB.

Berikut jadwal pertandingan Tim Indonesia, Selasa (27/7/2021):

1. Greysia/Apriyani vs Fukushima/Hirota pukul 08.40 WIB

2. Kevin Sanjaya/Marcus Gideon vs Lee Yang/Wang Chi-Lin pukul 10.00 WIB

3. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Choi Solgyu/Seo Seungjae pukul 10.40 WIB

4. Arif Dwi Pangestu vs Florian Unruh (panahan) pukul 12.49 WIB.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com