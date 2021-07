Olimpiade Tokyo Perebutkan 23 Emas Hari Ini

Rabu, 28 Juli 2021 | 07:10 WIB

Oleh : JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Rangkaian Olimpiade Tokyo 2020 akan memperebutkan 23 medali emas dalam lanjutan kompetisi hari ini, Rabu (28/7/2021), termasuk dua medali emas bagi cabang olahraga bola basket 3x3 putra dan putri yang pertama kalinya dipertandingkan di pesta olahraga akbar tersebut.

Rangkaian pertandingan 3x3 akan diawali dengan empat laga semifinal putra dan putri mulai pukul 15.00 WIB di Aomi Urban Sports Park, Tokyo, Jepang, sebelum sesi kedua penentuan medali dimainkan sekira pukul 18.45 WIB.

Kontingen ROC/Rusia menjadi satu-satunya negara yang menempatkan tim mereka di semifinal nomor putra maupun putri.

Rusia akan menghadapi Serbia, yang menyapu bersih kemenangan tujuh laga fase penyisihan, di semifinal putra, sedangkan empat besar lainnya mempertandingkan Belgia kontra Latvia, yang dihuni pemain peringkat satu 3x3 FIBA, Nauris Miezis.

Sementara di nomor putri, Rusia yang lolos langsung ke semifinal sebagai dua tim teratas fase penyisihan akan berhadapan dengan China dan di semifinal lainnya menyajikan laga akbar antara Amerika Serikat kontra Prancis.

Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah akan berjuang dalam angkat besi nomor 73 kg putra di Tokyo International Forum mulai pukul 11.50 WIB dan perebutan medali dijadwalkan berlangsung mulai pukul 17.50 WIB.

Dayung menjadi cabang olahraga yang paling banyak memperebutkan medali emas pada Rabu ini dengan enam buah, termasuk nomor beregu 4 orang putra dan putri yang sedianya dilangsungkan kemarin harus diundur karena alasan cuaca.

Empat nomor dayung lainnya akan memperebutkan medali emas mulai pukul 07.18 WIB di Sea Forest Waterway yakni scull ganda putra dan putri serta scull kuartet putra putri.

Renang memperebutkan lima medali emas Rabu ini di Tokyo Aquatics Centre mulai pukul 08.41 WIB yakni di nomor gaya bebas 200 m putri, gaya kupu-kupu 200 m putra, gaya ganti perorangan 200m putri, gaya bebas 1.500 m putri dan gaya bebas estafet 4 x 200 m putra.

Balap sepeda jalanan akan memperebutkan dua medali emas untuk nomor time trial perorangan putra dan putri di Fuji International Speedway mulai pukul 09.30 WIB.

Dua medali emas juga diperebutkan untuk judo nomor -70 kg putri dan -90 kg putra dalam sesi kedua hari Rabu ini yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 17.50 WIB di Nippon Budokan.

Sementara itu rugby seven putra dijadwalkan akan memainkan partai final mulai pukul 16.00 WIB di Stadion Tokyo, mempertemukan pemenang semifinal Selandia Baru vs Britania Raya dan Argentina vs Fiji yang dilangsung beberapa jam sebelumnya.

Berikut daftar cabang olahraga yang memperebutkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020 dalam rangkaian kompetisi hari Rabu seturut laman resmi Olimpiade (dalam WIB):

Anggar (1)

17.30 - Sabre Beregu Putra

Angkat Besi (1)

17.50 - 73kg Putra

Balap Sepeda Jalanan (2)

09.30 - Time Trial Perorangan Putri

12.00 - Time Trial Perorangan Putra

Berkuda (1)

15.30 - Tunggang Serasi Perorangan

Bola Basket 3x3 (2)

19.55 - Putri

20.25 - Putra

Dayung (6)

07.18 - Scull Ganda Putri

07.30 - Scull Ganda Putra

07.50 - Scull Kuartet Putra

08.10 - Scull Kuartet Putri

08.30 - Beregu 4 Orang Putri

08.50 - Beregu 4 Orang Putra

Judo (2)

17.50 - -70 kg Putri

17.50 - -90 kg Putra

Loncat Indah (1)

13.00 - Sikronisasi 3m Putra

Renang (5)

08.41 - Gaya Bebas 200m Putri

08.49 - Gaya Kupu-Kupu 200m Putra

09.45 - Gaya Ganti Perorangan 200m Putri

09.54 - Gaya Bebas 1500m Putri

10.26 - Gaya Bebas Estafet 4x200m Putra

Rugby Seven (1)

16.00 - Final Putra

Senam Indah (1)

17.15 - Perorangan Menyeluruh Putra





