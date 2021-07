NBA Draft 2021, Cade Cunningham Pemain Pilihan Pertama Direkrut Pistons

Jumat, 30 Juli 2021 | 14:53 WIB

Oleh : LES

Komisaris NBA Adam Silver (kiri) dan Cade Cunningham berfoto setelah Cunningham direkrut oleh Detroit Pistons selama NBA Draft 2021 di Barclays Center pada 29 Juli 2021 di New York. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Detroit Pistons menggunakan hak sebagai pemilih pertama NBA Draft 2021 dengan merekrut point guard asal Universitas Oklahoma State, Cade Cunningham dalam rangkaian NBA Draft 2021, Kamis (29/12/2021) malam waktu setempat atau Jumat (31/7/2021) WIB.

Pemain tahun pertama Oklahoma State Cowboys itu memang sudah diprediksikan banyak media Amerika Serikat bakal menjadi rekrutan pertama NBA Draft 2021.

Namanya sudah mencuri perhatian sejak membantu Amerika menjuarai Piala Dunia FIBA U-19 2019 di Yunani dan menjadikannya prospek buruan universitas-universitas tahun 2020.

Di tahun pertamanya bersama Cowboys, Cunningham hanya mampu melangkah hingga babak 32 besar NCAA tetapi pebasket berusia 19 tahun itu meraih gelar pemain terbaik di wilayah Big 12.

Cunningham punya catatan rata-rata 20,1 poin, 6,2 rebounds dan 3,5 assists dalam 27 penampilannya bersama Cowboys di NCAA musim lalu.

Rekan-rekan Cunningham yang membela Amerika di Piala Dunia U-19 2019 memadati lima rekrutan pertama NBA Draft 2021.

Shooting guard Jalen Green yang musim lalu tampil di tim NBA G League, Ignite, dipilih oleh Houston Rockets sebagai rekrutan kedua.

Lantas Cleveland Cavaliers memilih center asal Universitas Carolina Selatan Evan Mobley sebagai rekrutan ketiga Draft.

Scottie Barnes yang bisa bermain sebagai forward dan guard jadi rekrutan keempat dipilih Toronto Raptors, diikuti guard Jalen Suggs sebagai pilihan Orlando Magic.

Hingga berita ini diturunkan dari 10 pilihan pertama NBA Draft 2021 hanya Ziaire Williams yang dilaporkan tidak akan membela tim pemilihnya. New Orleans Pelicans memilih Williams tetapi kemudian mengirimnya dalam bagian skema barter bersama Steven Adams dan Eric Bledsoe ke Memphis Grizzlies, untuk mendapatkan Jonas Valanciunas.

Berikut daftar lengkap pilihan putaran pertama NBA Draft 2021 seturut laman resmi NBA:

1. Cade Cunningham (Detroit Pistons)

2. Jalen Green (Houston Rockets)

3. Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

4. Scottie Barnes (Toronto Raptors)

5. Jalen Suggs (Orlando Magic)

6. Josh Giddey (Oklahoma City Thunder)

7. Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

8. Franz Wagner (Orlando Magic)

9. Davion Mitchell (Sacramento Kings)

10. Ziaire Williams (New Orleans Pelicans)

11. James Bouknight (Charlotte Hornets)

12. Joshua Primo (San Antonio Spurs)

13. Chris Duarte (Indiana Pacers)

14. Moses Moody (Golden State Warriors)

15. Corey Kispert (Washington Wizards)

16. Alperen Sengun (Oklahoma City Thunder)

17. Trey Murphy (Memphis Grizzlies)

18. Tre Mann (Oklahoma City Thunder)

19. Kai Jones (New York Knicks)

20. Jalen Johnson (Atlanta Hawks)

21. Keon Johnson (New York Knicks)

22. Isaiah Jackson (Los Angeles Lakers)

23. Usman Garuba (Houston Rockets)

24. Josh Christopher (Houston Rockets)

25. Quentin Grimes (Los Angeles Clippers)

26. Nah'Shon Hyland (Denver Nuggets)

27. Cameron Thomas (Brooklyn Nets)

28. Jaden Springer (Philadelphia 76ers)

29. Day'Ron Sharpe (Phoenix Suns)

30. Santi Aldama (Utah Jazz)

