Max Verstappen Tercepat dalam Sesi Latihan Pertama GP Hungaria

Jakarta, Beritasatu.com - Pembalap tim Red Bull Max Verstappen membuka akhir pekan Grand Prix Hungaria sebagai yang tercepat di sesi latihan bebas pertama pada Jumat (30/7/2021).

Pemuncak klasemen sementara itu mencatatkan waktu 1:17,555 demi mengungguli duet tim rival Mercedes, Valtteri Bottas (+0,061) dan Lewis Hamilton (+0,167) di peringkat tiga besar, demikian laman resmi Formula 1.

Di peringkat empat, Carlos Sainz membawa Ferrari berjarak 0,560 detik dari pemuncak sesi, di saat rekan satu timnya, Charles Leclerc finis P7 dengan margin 0,836 detik.

Pierre Gasly menjadi wakil tercepat tim AlphaTauri di peringkat lima setelah rekan satu timnya, rookie Yuki Tsunoda kehilangan kendali mobil dan menabrak pagar pembatas di Tikungan 4 sehingga menyebabkan sesi latihan terhenti sementara.

Fernando Alonso, yang genap berusia 40 tahun pekan ini, tampil impresif di balik kemudi mobil Alpine dengan finis P6.

Sedangkan Sergio Perez kewalahan menandingi kecepatan rekan satu timnya di Red Bull dan mengakhiri FP1 0,911 detik dari Verstappen di P9.

Lando Norris dari tim McLaren dan Lance Stroll dari tim Aston Martin melengkapi posisi 10 besar sesi latihan pagi.

F1 menuju ke Hungaroring untuk menggelar balapan terakhir di paruh pertama musim sebelum jeda musim panas.

Dijuluki sirkuit Monako tanpa pagar pembatas, Hungaroring merupakan trek yang sempit, berliku, dan menyulitkan pembalap melakukan overtaking.

Melihat hasil positif di Monako, Red Bull dan Ferrari optimistis meraih hasil positif sedangkan Mercedes mengantisipasi kecepatan rival-rivalnya itu.

Lewis Hamilton memiliki rekor delapan kemenangan di Hungaroring, paling banyak di antara siapapun. Dan kini juara dunia tujuh kali itu memangkas defisit 33 poin dari Max Verstappen menjadi delapan poin saja berkat kemenangan kontroversial di GP Inggris setelah keduanya terlibat tabrakan.

Steward balapan pada Kamis telah menolak petisi Red Bull untuk meninjau ulang insiden tabrakan di Silverstone tersebut karena tim bermarkas di Milton Keynes itu dianggap tidak menyajikan bukti-bukti baru.

Red Bull menguji power unit yang Verstappen gunakan di Silverstone saat latihan bebas pertama untuk menguji kelayakan dapur pacu itu untuk balapan akhir pekan ini.

Hasil FP1 GP Hungaria

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:17,555

2 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:17,616

3 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:17,722

4 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:18,115

5 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:18,181

6 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:18,385

7 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:18,391

8 Sergio Perez Red Bull Racing 1:18,466

9 Lando Norris McLaren F1 Team 1:18,649

10 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:18,755

11 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:18,765

12 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:18,770

13 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:18,989

14 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:19,265

15 George Russell Williams Racing 1:19,724

16 Nicholas Latifi Williams Racing 1:19,824

17 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1:20,383

18 Robert Kubica Alfa Romeo Racing Orlen 1:20,639

19 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1:20,992

20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:21,889

