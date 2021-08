Kejutan, Pembalap Esteban Ocon Juara GP Hungaria

Budapest, Beritasatu.com - Pembalap Alpine, Esteban Ocon secara mengejutkan berhasil menjadi juara GP F1 Hungaria dalam balapan yang digelar di Sirkuit Hungaroring, Minggu (1/8/2021). Pembalap asal Prancis itu finis terdepan, diikuti Sebastian Vettel dan Lewis Hamilton yang finis kedua dan ketiga.

Ini menjadi gelar juara pertama buat Esteban dalam balapan yang berlangsung menegangkan. Sempat terjadi tabrakan beruntun di lap pertama yang kemudian membuat balapan dihentikan sementara.

Kecelakaan berawal ketika Valtteri Bottas mencoba mengerem di trek yang basah tetapi tak cukup jarak hingga menabrak mobil Lando Norris yang menyebabkan efek domino di Tikungan pertama lap pembuka. Pembalap Aston Martin Lance Stroll juga tak bisa menghindari mobil Ferrari Charles Leclerc di tikungan tersebut sehingga terlibat senggolan.

Kekacauan di lap pembuka itu menyebabkan Bottas, Stroll, Sergio Perez, dan Leclerc gagal melanjutkan lomba karena kecelakaan tersebut.

BREAKING: @OconEsteban is a Formula 1 race winner for the first time!



He finishes ahead of Sebastian Vettel (P2) and Lewis Hamilton (P3) after a thrilling and dramatic race in Hungary 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/AGT2s3mWCO