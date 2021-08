Presiden Jokowi: Selamat dan Terima Kasih Greysia/Apriyani!

Senin, 2 Agustus 2021 | 14:17 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi melalui akun resmi media sosial mengucapkan selamat kepada pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang mempersembahkan medali emas dari ajang Olimpiade Tokyo 2020, Senin (2/8/2021).

Greysia/Apriyani mengalahkan unggulan pertama ganda putri Tiongkok, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan dua set langsung 21-19, 21-16, Senin (2/8/2021).

Inilah untuk kali pertama lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di ajang Olimpiade 2020 Tokyo disertai penaikan bendera Merah Putih.

Penantian emas itu berakhir sudah siang ini. Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu berhasil menyabet medali emas Olimpiade Tokyo 2020 dalam pertandingan yang alot dan mendebarkan. Kemenangan ini menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia, dua pekan lagi. Selamat dan terima kasih Greysia/Apriyani!

Demikian unggahan pada akun resmi Jokowi yang menampilkan foto dari aku @olimpics di mana Apriyani dan Greysia memamerkan logo Garuda Pancasila di dada mereka.

Sementara dari akun resmi Olimpiade diunggah, Greysia/Apriyani yang menjadi ganda putri pertama Indonesia peraih medali emas Olimpiade. Greysia Polii and Apriyani Rahayu secure #INA's first ever #Badminton women's doubles Olympic gold - and the nation's first of #Tokyo2020.

Seperti diberitakan, di atas kertas pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu tidak diunggulkan. Chen/Jia adalah ganda putri peringkat ketiga dunia sementara Gresya/Apriyani peringkat keenam.

Dalam sembilan kali pertemuan, Chen/Jia lebih dominan, yakni menang enam kali melawan Gresya/Apriyani.

Namun, Greysia/Apriyani berhasil membuat kejutan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com