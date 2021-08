Hanya Peringkat Ke-5, Lifter Nurul Akmal Gagal Sumbang Medali

Senin, 2 Agustus 2021 | 20:07 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Tokyo, Beritasatu.com - Lifter Indonesia, Nurul Akmal, gagal mempersembahkan medali untuk Indonesia setelah hanya berada di urutan kelima dalam angkat besi putri kelas di atas 87 kg Olimpiade Tokyo 2020, Senin (2/8/2021). Nurul hanya mampu menorehkan total angkatan 256 kg.

Medali emas direbut atlet Tiongkok, Li Wenwen yang berhasil mengangkat barbel dengan total angkatan 320 kg. Dia menorehkan angkatan terbaik di snatch dengan berat 140 kg sementara angkatan clean and jerk 180 kg. Angkatan terbaiknya di snatch dan clean and jerk serta total angkatannya memecahkan rekor Olimpiade.

Sementara medali perak direbut atlet Emily Campbell dari Inggris Raya dengan total angkatan 283 kg. Pada angkatan snatch dia mampu mengangkat 122 kg sementara pada clean and jerk 161 kg.

Perunggu direbut Sarah Robles dari Amerika Serikat dengan total angkatan 282 kg. Angkatan terbaiknya di snatch adalah 128 kg dan clean and jerk 154 kg)

Nurul Akmal memulai aksinya di angkatan snatch dengan beban seberat 107 kg yang berhasil diangkatnya dengan baik. Pada kesempatan kedua, dia mencoba mengangkat barbel seberat 111 kg. Atlet berusia 28 tahun ini pun berhasil mengangkatnya.

Pada kesempatan terakhir, Nurul menambah beban yang harus diangkatnya menjadi 115 kg. Barbel ini pun sukses diangkatnya. Maka angkatan terbaiknya dalam angkatan snatch ini adalah 115.

Dalam sesi clean and jerk, lifter kelahiran Aceh ini hanya berhasil mengangkat beban pada angkatan pertama seberat 141 kg. Sementara pada angkatan kedua dan ketiga dia mencoba mengangkat barbel 151 kg dan 154 kg namun gagal melakukannya.

Dalam Olimpiade Rio De Janeiro tahun 2016, medali emas kelas ini direbut Meng Suping dari Tiongkok dengan total angkatan 307 kg (snatch 130 kg dan clean and jerk 177 kg). Perak diraih Kim Kuk-hyang dari Korea Utara dengan total angkatan 306 kg (snatch 131 kg dan clean and jerk 175 kg). Sementara medali perunggu direbut Sarah Robles dari Amerika Serikat dengan total angkatan 286 kg (snatch 126 kg dan clean and jerk 160 kg).

Sumber: BeritaSatu.com