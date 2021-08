Agnez Mo ke Greysia Polii: Aku Sangat Bangga Padamu

Selasa, 3 Agustus 2021 | 22:59 WIB

Oleh : Chairul Fikri / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Agnez Mo mengucapkan selamat atas keberhasilan sahabatnya, pebulutangkis Greysia Polii yang mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Greysia bersama pasangannya, Apriyani Rahayu, merebut medali emas pada Senin (3/8/2021).

"Still Have this Scrennshot from 2014! @greyspolii and today you got th Gold Medal at Olympics !!! Im so freakin proud of u !!! (Masih memiliki tangkapan layar ini dari tahun 2014. Hari ini kamu dapat medali emas di Olimpiade. Aku sangat bangga padamu)," tulis Agnez

Ditambahkan, persahabatannya yang dibina bersama Greysia Polii sejak lama memang terus dipupuknya keduanya, meski mereka beda dunia dan pekerjaan.

BACA JUGA Juragan 99 Gelontorkan Rp 1,55 Miliar untuk Peraih Medali Olimpiade Tokyo

"To me you’ve always been a winner even without the Gold Medal. Cant believe i still have those old crazy pics of us (and videos of us being a kid at heart) from years ago and the screenshots (yes cuz im a melancholic b*tch). CONGRATS again @greyspolii for your Gold Medal at Olympics (Bagi saya, kamu selalu menjadi pemenang bahkan tanpa Medali Emas. Tidak percaya aku masih memiliki foto-foto gila lama kita (dan video kita menjadi anak-anak di hati) dari tahun yang lalu dan screenshot. SELAMAT lagi @greyspolii untuk Medali Emas Anda di Olimpiade)," tulisnya sambil mengunggah kebersamaan Greysia.

Dalam pesan singkatnya seusai pertandingan, Greysia Polii sempat berbincang langsung dengan Agnez. Greysia memposting medali yang diperolehnya bersama Apriyani.

"Ini dikasih lagi yang ini," tulis Greysia dalam pesan percakapan yang kemudian diunggah Agnez di Instagram Story.

BACA JUGA Agung Sedayu Group Beri Hadiah Rumah di PIK2 untuk Greysia dan Apriyani

Dalam pesannya tersebut, Agnez mengaku menangis bahagia lantaran melihat sahabatnya itu meraih medali emas yang sejak lama diimpikannya, terlebih dalam unggahannya itu, dia mengunggah tulisan 'I wanna be a world champion badminton athlete' saat Greysia tampil dalam video klip Agnez Mo di lagu yang berjudul Muda.

"Gue mau nangis!!!," tulis singkat.

Sejumlah warganet sendiri banyak yang memuji persahabatan kedua pasangan artis dan atlet ini yang tetap bersahabat meski dunia dan pekerjaan mereka berbeda.

BACA JUGA Grab Indonesia Siapkan Bonus Rp 1 Miliar untuk Greysia Polii dan Apriyani Rahayu

"Dua wanita kebanggaan INDONESIA," tulis seorang warganet.

"Dari dulu suka bgt Sama persahabatan kalian, apalagi Pas jaman kak agnez dukung kak gel ke istora langsung di mulai tahun 2008," tambah warganet lainnya.

"Kak @agnezmo terima kasih sudah support kak @greyspolii persahabatan kalian jadi inspirasi," tegas warganet lagi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com