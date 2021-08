Catat Kemenangan Tercepat, Eko Roni Hanya Butuh 10 Detik Taklukkan Peng Shuai

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 07:18 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Singapura, Beritasatu.com - Petarung seni bela diri Indonesia Eko Roni Saputra hanya butuh 10 detik untuk mencatatkan rekor kemenangan tercepat atas Liu Peng Shuai di One: Battleground II di Singapore Indoor Stadium, Jumat (13/8/2021) malam.

Kedua petarung sempat bertukar pukulan dan Eko Roni kemudian berhasil melancarkan sebuah pukulan dengan tangan kanannya yang langsung menjatuhkan Peng Shuai. Pukulan tersebut sekaligus mengakhiri pertarungan.

Hebatnya, kemenangan 10 detik ini merupakan yang tercepat dalam sejarah seni bela diri campuran kelas flyweight One Championship. Tak hanya itu, Eko juga mencatatkan kemenangan kelima secara beruntun dengan hanya membutuhkan satu ronde saja.

BACA JUGA One Championship: Eko Roni Saputra Ingin Tampil Menyerang Lawan Peng Shuai

Kemenangan ini sekaligus membuktikan janji Eko Roni yang sebelum bertarung menghadapi Peng Shuai akan langsung tampil menyerang. “Dalam pertarungan yang akan datang saya akan mencoba menghadapi Liu dengan menyerang tetapi jika tidak berhasil maka saya akan menjatuhkannya dan (melawan) dia di ground,” ujar Eko.

Kejutan juga terjadi pada laga utama saat mantan juara dunia One Lightweight Eduard Folayang dikalahkan petarung veteran asal Tiongkok Zhang Lipeng yang meraih kemenangan pertamanya di One Championship .

Sedangkan mantan juara dunia One Strawweight dan penantang strawweight peringkat #5 saat ini Alex Silva, sukses memanfaatkan kemampuan grappling untuk melumpuhkan lawannya yaitu Miao Li Tao asal Tiongkok di atas matras.

BACA JUGA Eko Roni Saputra Harus Lebih Sigap Hadapi Liu Peng Shuai

Setelah ini, One Championship akan kembali berlangsung pada One Battleground III di Singapore Indoor Stadium, Jumat, 27 Agustus mendatang. Pada pertandingan utama, superstar Thailand Sitthichai Sitsongpeenong dan Tawanchai PK. Saenchai Muay Thai Gym akan pertarungan pada kelas featherweight Muay Thai.

Sedangkan dalam laga pendukung utama, mantan Juara Dunia OneStrawweight Dejdamrong Sor Amnuaysirichoke menghadapi petarung fenomenal Tiongkok Banma Duoji.

Hasil Resmi One: Battleground I

Mixed Martial Arts - Lightweight: Zhang Lipeng kalahkan Eduard Folayang melalui Keputusan Bulat

Mixed Martial Arts - Strawweight: Alex Silva kalahkan Miao Li Tao melalui Keputusan Bulat

Mixed Martial Arts - Heavyweight: Thomas Narmo vs. Alain Ngalani – No Contest (NC)

Mixed Martial Arts - Flyweight: Eko Roni Saputra kalahkan Liu Peng Shuai melalui Knockout (KO) pada detik 0:10 Ronde 1

Mixed Martial Arts - Lightweight: Rahul Raju kalahkan Otgonbaatar Nergui melalui Submission (Rear-naked Choke) pada menit 3:54 ronde 2.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com