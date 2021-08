Naomi Osaka Akan Sumbangkan Penghasilannya untuk Korban Gempa Haiti

New York, Beritatsatu.com - Petenis Naomi Osaka berjanji menyumbangkan penghasilannya dari turnamen Western & Southern Open atau Cincinnati Open pekan depan untuk membantu korban gempa di Haiti, negara di kepulauan Karibia tempat ayahnya berasal.

Juara Grand Slam empat kali itu mengucapkan janjinya tersebut sebagai tanggapan atas gempa bermagnitudo 7,2 yang melanda Haiti pada Sabtu (14/8/2021). Bencana ini menewaskan sedikitnya 304 orang dan ratusan orang lainnya luka-luka.

"Sangat menyakitkan melihat semua kehancuran yang terjadi di Haiti, dan saya merasa kita benar-benar tidak bisa berdiam diri," tulis Osaka melalui akun Twitter miliknya, Minggu (15/8).

"Saya akan memainkan turnamen pekan ini dan saya akan memberikan semua hadiah uang untuk membantu Haiti. Saya tahu darah nenek moyang kita kuat, kita akan terus kuat," tambahnya.

Petenis nomor dua dunia Osaka, yang terlahir dari seorang ibu asli Jepang dan bermain di bawah bendera Jepang, telah menggunakan platformnya untuk menarik perhatian masyarakat dunia terhadap isu-isu sosial yang dia khawatirkan.

Dia mengenakan masker di Amerika Serikat Terbuka tahun lalu yang bertuliskan nama-nama korban kekerasan polisi untuk menyadarkan masyarakat mengenai isu kekerasan rasial.

Osaka menjadi unggulan kedua di turnamen di Cincinnati yang berlangsung pada 14-22 Agustus.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising 🇭🇹❤️🙏🏾