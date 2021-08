Venus Williams Dapat Wildcard Bermain di US Open 2021

Kamis, 19 Agustus 2021 | 14:06 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

New York, Beritasatu.com - Juara Grand Slam tujuh kali, Venus Williams berkesempatan tampil di Amerika Terbuka (US Open) setelah mendapatkan wildcard dari Asosiasi Tenis AS.

Petenis Amerika berusia 41 tahun itu, pemenang dua kali di New York yang mengangkat trofi pada tahun 2000 dan 2001, akan membuat penampilan undian utama ke-15 berturut-turut dan start ke-23 sepanjang masa di Flushing Meadows.

Mantan petenis nomor satu dunia itu tidak pernah melewatkan Grand Slam sejak 2013 di Wimbledon tetapi telah merosot ke peringkat 112 dalam peringkat WTA. Hal itulah yang kemudian membuatnya tidak bisa langsung masuk ke lapangan untuk turnamen Grand Slam terakhir tahun ini, yang dimulai pada 30 Agustus.

CoCo Vandeweghe dari Amerika, semifinalis Australia dan AS Terbuka 2017 yang menempati peringkat kesembilan di dunia, juga menerima wildcard. Peraih wildcard lainnya yakni petenis muda Hailey Baptiste, Ashlyn Krueger, Caty McNally dan Katie Volynets.

Sumber: Reuters