Cedera Kaki Paksa Rafael Nadal Lewatkan AS Terbuka

New York, Beritasatu.com - Petenis Spanyol Rafael Nadal akan absen di AS Terbuka (US Open) setelah mengumumkan bahwa ia mengakhiri musimnya lebih cepat karena cedera pada kaki kirinya. Kondisi ini dikatakannya mengganggunya sejak kekalahannya di semifinal Prancis Terbuka pada Juni lalu.

"Halo semuanya, saya ingin memberi tahu Anda bahwa sayangnya saya harus mengakhiri musim 2021," tulis Nadal di akun Twitter-nya, Jumat (20/8/2021).

“Sejujurnya, saya telah menderita lebih banyak dari yang seharusnya dengan kaki saya selama satu tahun dan saya perlu meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini atau setidaknya memperbaiki situasi (jika saya ingin bisa bermain) beberapa tahun ke depan," tambahnya.

Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021.

Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 20, 2021

Menyusul kekalahannya dari Novak Djokovic di Roland Garros, Nadal melewatkan Wimbledon dan Olimpiade Tokyo sebelum kembali ke lapangan di Washington awal bulan ini.

Dia mengalahkan Jack Sock tetapi kemudian mengalami kekalahan tiga set di tangan Lloyd Harris dari Afrika Selatan, setelah itu pemain berusia 35 tahun itu menyatakan bahwa kondisi kakinya lebih baik.

Namun, dia menarik diri dari turnamen di Toronto dan berlanjut absen di Cincinnati Masters.

Rafael Nadal mengatakan bahwa dia ingin memberikan waktu pada kakinya untuk sembuh sehingga dia bisa kembali sepenuhnya kompetitif pada 2022.

“Dengan antusiasme terbesar saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menemukan bentuk terbaik dan kembali ke kompetisi dengan tujuan yang paling penting bagi saya. Saya yakin bahwa saya dapat mencapainya jika kaki saya sembuh dan, tentu saja, dengan usaha keras setiap hari. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkannya," tambahnya.

Sumber: USA Today