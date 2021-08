Tingkatkan Siaran Langsung, One Championship Tunjuk Mantan Eksekutif WWE

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 15:35 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Chairman dan CEO One Championship Chatri Sityodtong. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - One Championsip menunjuk mantan eksekutif WWE, Michael Mansury sebagai produser eksekutif One. Dengan jabatannya itu, Michael akan mengatur segala hal soal siaran langsung One.

Dalam perannya ini, Michael akan mengomandoi tim program siaran langsung, penampilan tayangnya, dan para talenta on air untuk menghibur dan mengikutsertakan para pemirsa siaran langsung One.

"Michael orangnya sangat ambisius, teguh dan kreatif dan ini sejalan dengan pertumbuhan bisnis kami dan sekaligus membuat tayangan siaran langsung kami jadi yang terbaik di dunia," ujar Chatri Sityodtong, CEO dan Chairman Group One dalam keterangannya, Sabtu (21/8/2021).

Chatri mengaku sudah tidak sabar untuk bekerjasama dengan Michael dan melihat langsung apa yang dilakukannya di hari pertama.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan takenta-talenta hebat di One Championship. Merupakan kesempatan sekali seumur hidup bisa bergabung bersama organisasi hebat ini," ujar Michael.

Sumber: BeritaSatu.com