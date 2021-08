WNA Asing di Indonesia Beri Apresiasi Greysia Polii

Selasa, 24 Agustus 2021 | 23:57 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kemenangan pasangan ganda puteri Greysia Polli/Apriyani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020 merupakan berita gembira untuk seluruh rakyat Indonesia.

Ucapan selamat dan apresiasi datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, pejabat, pengusaha, selebriti, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang sangat bangga dan bergembira menyambut pasangan ganda putri bulutangkis yang mencetak sejarah medali emas olimpiade pertama kalinya bagi Indonesia, dan satu-satunya di Olimpiade Tokyo.

Tentu kondisi ini berbanding terbalik dengan publik Tiongkok yang kecewa karena jagoan mereka tidak meraih juara. Namun di tengah kekecewaan tersebut, seorang warga negara Tiongkok, Alan Wang, justru memperlihatkan apresiasi lebih kepada atlit bulutangkis Indonesia.

Alan Wang merupakan CEO Wuling Finance, salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia, yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Majalah Infobank di tahun 2021 ini.

Alan terinspirasi dengan karakter Greysia Polii saat melihat wawancaranya di televisi. dan terutama saat Greysia berbicara di media Tiongkok tentang bagaimana ia sangat menghargai dan menghormati pasangan Tiongkok sebagai lawan mainnya. Semangat persahabatan penuh ketulusan yang dituturkan Greysia membuat dia kagum.

“Saat pertandingan final berlangsung, Indonesia melawan Tiongkok, Greysia mengalahkan negara saya. Sebagian dari saya, merasa sangat sedih, tetapi sebagian besar lainnya sangat senang bahwa Greysia dan pasangan memberikan negara kedua saya, Indonesia, hadiah besar di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan medali emas,” kata Alan.

“Izinkan saya untuk mengatakan bahwa medali emas ini menginspirasi semua orang di apartemen saya, di kota saya tinggal Jakarta, dan juga di kantor saya. Saya sangat senang dan bangga ketika melihat Greysia di televisi sebagai juara, tetapi tidak hanya itu, Greysia juga menunjukkan nilai lebih sebagai seorang juara sejati, bagaimana Greysia yang ramah, rendah hati dan menghormati lawannya sebagai teman,” tambah Alan.

“Dan yang lebih menggembirakan, ternyata Greysia juga tercatat sebagai nasabah di perusahaan tempat saya bekerja. Sehingga saya meminta tim di perusahaan untuk bisa bertemu Greysia, dan menyampaikan apa yang saya pikirkan kepada dia,” papar Alan.

Akhirnya, walau tanpa diliput oleh media mana pun, Jumat (20/8/2021) lalu, Alan berhasil mewujudkan harapannya untuk bertatap muka secara online dengan Greysia dan suaminya.

“Greysia dan suami adalah orang yang sangat baik, dan semua kesan yang saya tangkap dari karakter dia selama ini, sangat benar. Saya sangat senang dan bergembira akhirnya dapat berkenalan dengan pribadi yang menginspirasi saya bahwa skill can bring her to the top, but character keep her there. Terima Kasih Greysia dan Felix yang sudah berkenan untuk berkenalan dan berteman dengan saya. Saya sangat merasa terhormat,” tutup Alan Wang.

