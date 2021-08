PB ESI : Gim Esports Karya Anak Bangsa Siap Dipertandingkan di PON Papua

Rabu, 25 Agustus 2021 | 07:24 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menyatakan gim karya anak Bangsa Indonesia yang merupakan sebagai tambahan bakal dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua nanti.

PB ESI pada pekan lalu mengumumkan bahwa Esports ikut masuk ke ajang PON XX Papua 2021. Esports hadir sebagai cabang olahraga eksibisi dengan mempertandingkan eFootball PES 2021, Mobile Legends, dan Free Fire.

Kini ada satu gim lagi yang masuk, yakni Lokapala: Saga of the Six Realms sebagai pertandingan persahabatan. Lokapala adalah gim bergenre MOBA yang merupakan karya pengembang asli anak bangsa, Anantarupa Studios.

Beragam konten seperti karakter, skin dan event banyak terinspirasi dari budaya lokal asli Indonesia. Tak hanya sekadar bermain, Lokapala juga menjadi edukasi budaya Indonesia untuk para pemainnya.

"Masuknya Lokapala sebagai friendly match atau laga persahabatan dalam eksibisi PON ke XX di Papua tahun 2021, tak lepas dari aspirasi dan antusiasme gamers esports yang ingin ini dihadirkan," Ketua Harian PB ESI Komisaris Jenderal Pol Bambang Sunarwibowo dalam pernyataan yang dibacakan oleh Sekjen PB ESI Frenky Ong, pada konferensi pers virtual, Selasa (24/8/2021).

"Hal ini juga merupakan realisasi dukungan PB ESI terhadap industri pengembangan gim lokal. Kami percaya, industri gim nasional memiliki potensi yang besar untuk go internasional, sehingga harus selalu kita dukung bersama," sambungnya.

Masuknya gim lokal Lokapala juga mendapatkan sambutan baik dari Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Ade Lukman. Sebab, hal itu juga sesuai dengan peraturan KONI pada PON bahwa tuan rumah harus mengedepankan cabang olahraga atau disiplin olahraga asli dan asal Indonesia.

"Kami harapkan setelah penyelenggaran akan melahirkan atlet-atlet yang akan menjadi wakil Indonesia dan mampu berkompetisi di level yang lebih tinggi. Selain itu juga bahwa gim lokal khususnya Lokapala nanti mampu bersaing dengan gim lainnya yang berasal dari luar Indonesia," kata dia.

Pertandingan persahabatan gim Lokapala dijalankan dalam format turnamen nasional. Pendaftaran babak kualifikasi pertandingan persahabatan Lokapala sudah dibuka pada 22 Agustus 2021 di platform Garudaku.com.

Pertandingannya akan berlangsung pada 6-7 September 2021. Untuk mempermudah pendaftaran, tim yang mendaftar diperbolehkan berasal dari provinsi yang berbeda. Nantinya, finalis akan diberangkatkan ke Papua untuk memperebutkan hadiah total Rp 200.000.000.

"Saya mewakili segenap tim pengembang Lokapala berterimakasih kepada PB Esports Indonesia atas dukungannya terhadap Lokapala, game esports pertama buatan Indonesia sehingga Lokapala digunakan untuk pertandingan persahabatan dalam ekshibisi esports PON XX Papua," kata CEO Anantarupa sebagai pengembang gim Lokapala, Ivan Chen.

"Jika PON pertama di Surakarta untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia di mata dunia, maka hadirnya pertandingan persahabatan Lokapala bersamaan dengan diselenggarakannya ekshibisi esports PON XX Papua merupakan sebuah pernyataan bahwa Indonesia juga berdaulat di dalam industri gim esports," tutup dia.

Sumber: BeritaSatu.com