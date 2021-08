Piala Sudirman 2021: Indonesia di Grup C Bersama Denmark, Rusia, dan Kanada

Vantaa, Beritasatu.com - Timnas Bulutangkis Indonesia berada di Grup C bersama Denmark, Rusia, dan Kanada, berdasarkan undian turnamen bulutangkis Piala Sudirman yang dilaksanakan Rabu (25/8/2021). Kejuaraan beregu campuran ini akan digelar di Vantaa, Finlandia, pada 26 September - 3 Oktober 2021.

Juara bertahan Tiongkok berada di Grup A bersama Thailand, tuan rumah Finlandia, dan India. Sementara runner-up Piala Sudirman 2019, Jepang tergabung di Grup D bersama Malaysia, Inggris, dan Mesir.

Juara Piala Sudirman 2017, Korea Selatan berada di Grup B bersama Taiwan, Tahiti, dan Jerman.

Dua tim yang menempati posisi pertama dan kedua dalam babak penyisihan grup ini akan melaju ke perempat final.

Tiongkok menjadi peraih gelar juara terbanyak Piala Sudirman yakni 11 kali, disusul Korea Selatan 4. Indonesia baru sekali menjadi juara yakni ketika turnamen ini pertama kali digelar tahun 1989.

Dalam Piala Sudirman sebelumnya (2019) Indonesia lolos ke semifinal sebelum ditundukkan Jepang 3-1. Di Piala Sudirman 2017, Indonesia bahkan tak sampai melaju ke perempat final.

Pembagian Grup Piala Sudirman 2021:

Grup A: Tiongkok, Thailand, Finlandia, India

Grup B: Taiwan, Korea Selatan, Tahiti, Jerman

Grup C: Indonesia, Denmark, Rusia, Kanada

Grup D: Jepang, Malaysia, Inggris, Mesir

