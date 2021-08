Positif Covid-19, Sofia Kenin Batal Tampil di AS Terbuka

Kamis, 26 Agustus 2021 | 10:11 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

New York, Beritasatu.com - Petenis peringkat lima, Sofia Kenin mengundurkan diri dari AS Terbuka (US Open) pada Rabu (26/8/2021) karena dinyatakan positif Covid-19, meskipun dia mengatakan telah menerima vaksin.

Kenin menyebut ini sebagai berita mengecewakan di media sosial.

AS Terbuka tahun ini sebenarnya menjadi kesempatan buat petenis Amerika berusia 22 tahun yang memenangkan Australia Terbuka 2020 dan menjadi runner-up di Prancis Terbuka akhir tahun lalu. Penampilan terbaiknya di AS Terbuka adalah finis di putaran keempat tahun lalu.

“Untungnya saya divaksinasi dan dengan demikian gejala saya cukup ringan. Namun saya terus dites positif dan dengan demikian tidak akan dapat bersaing di AS Terbuka minggu depan,” ujar Kenin.

Turnamen tenis Grand Slam terakhir tahun ini dimulai Senin (30/8/2021) di New York, dengan penonton diizinkan dengan kapasitas 100%.

“Saya berencana menghabiskan beberapa minggu ke depan untuk menjadi sehat dan bersiap untuk bermain dengan baik musim gugur ini. Terima kasih semua telah mendukungku.”

Terhambat oleh cedera kaki, Kenin belum bermain sejak kekalahan putaran kedua di Wimbledon pada 30 Juni.

Dia bergabung dengan daftar panjang juara besar masa lalu yang telah mengundurkan diri dari AS Terbuka. Sebelumnya kakak beradik Serena dan Venus Williams juga tidak bisa bermain di turnamen tersebut karena cedera kaki.

Begitu juga dengan Roger Federer (lutut kanan) dan Rafael Nadal (kaki kiri)–yang masing-masing telah memenangkan 20 gelar mayor – sudah mengatakan bahwa mereka sudah tamat untuk musim ini. Stan Wawrinka (operasi kaki) dan juara bertahan Dominic Thiem (pergelangan tangan kanan) adalah beberapa di antara mereka yang akan absen dalam kompetisi di lapangan keras di Flushing Meadows.

Milos Raonic, runner-up di Wimbledon 2016, juga mengundurkan diri dari AS Terbuka pada Rabu (25/8/2021), dengan alasan cedera kaki kanan.

Undian pertandingan tunggal akan dirilis pada hari Kamis (27/8/2021). Kenin, Raonic dan Williams bersaudara akan digantikan di lapangan oleh pemain yang kalah dalam babak kualifikasi minggu ini.

Sumber: AP