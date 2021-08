Fabio Quartararo Juara GP Inggris

London, Beritasatu.com - Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo menjuarai GP Inggris yang digelar di Sirkuit Silverstone, Minggu (29/8/2021) malam WIB. Finis kedua adalah Alex Rins dan Aleix Espargaro.

Ini menjadi kemenangan kelima Quartararo di MotoGP 2021 setelah MotoGP Doha, MoroGP Portugal, MotoGP Italia, dan motoGP Belanda. Sedangkan ini menjadi kemenangan pertamanya setelah jeda musim panas.

Tidak itu saja. Kemenangan membuat Quartararo kini menjadi pembalap Yamaha paling sukses dalam meraih kemenangan sejak terakhir kali diraih Jorge Lorenzo tahun 2015.

Dia sebelumnya menempati posisi ketiga di MotoGP Styria dan finis ketujuh di MotoGP Austria.

Kemenangan di GP Inggris membuat posisi Quartararo di puncak klasemen MotoGP 2021 kian nyaman dengan 206 poin.

Sedangkan buat Alex Rins, ini menjadi podium pertamanya sejak terakhir kali juara di GP Eropa tahun lalu.

