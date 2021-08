AS Terbuka: Dikalahkan Tsitsipas, Andy Murray Harus Tersingkir Lebih Cepat

Selasa, 31 Agustus 2021 | 07:45 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

New York, Beritasatu.com - Petenis Skotlandia, Andy Murray harus tersingkir lebih cepat di AS Terbuka atau US Open 2021. Murray yang kini menempati peringkat 112 dunia, dipaksa kerja keras memainkan laga lima set menghadapi Stefanos Tsitsipas di putaran pertama, Selasa (31/8/2021) pagi WIB.

Murray akhirnya menyerah dari Tsitsipas yang merupakan unggulan ketiga dengan skor 6-2, 6-7(9), 6-3, 3-6, 4-6 di Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows.

AS Terbuka tahun ini tetap menarik perhatian meski banyak pemain bintang harus absen.

Laga pembuka diawali dengan pertemuan Murray melawan Tsitsipas. Murray yang saat sedang berjuang bangkit dari operasi pinggul yang ia jalani lebih dari dua tahun lalu, mampu memberikan kesulitan buat Tsitsipas, finalis Prancis Terbuka awal tahun ini.

Di pertandingan lainnya, petenis nomor satu Inggris, Dan Evans melewati adangan putaran pertama dengan mengalahkan petenis Brasil, Thiago Monteiro.

Dan Evans melaju ke putaran kedua berkat kemenangan 6-3 7-6 (8-6) 6-4 6-1.

"Saya bermain lebih baik dari yang saya duga, tetapi kondisi fisik saya kurang bagus. Kepala saya sedikit sakit dan ini belum pernah saya rasakan sebelumnya," ujar Dan Evans.

Sumber: Sky Sports