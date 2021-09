AS Terbuka: Ashleigh Barty Melaju Mulus ke Putaran Kedua

Rabu, 1 September 2021 | 08:33 WIB

New York,Beritasatu.com - Petenis nomor satu dunia Ashleigh Barty tanpa banyak kesulitan berhasil melewati rintangan pertama di AS Terbuka (US Open) 2021. Barty berhasil menyudahi adangan Vera Zvonareva dengan kemenangan 6-1 7-6 (7), Rabu (1/9/2021) pagi WIB di Arthur Ashe Stadium.

Selanjutnya di putaran kedua Barty akan menghadapi petenis muda Denmark, Clara Tauson.

Barty yang absen di AS Terbuka tahun lalu dan juga banyak turnamen besar karena kekhawatiran akan pandemi, mengaku begitu bergairah kembali bersaing di tahun ini.

Barty yang sukses meraih kesuksesan di Wimbledon pada bulan Juli dan memulai musim lapangan kerasnya dengan kemenangan di Cincinnati Masters bertekad untuk merebut gelar juara.

“Saya kecewa tidak bisa datang dan bermain tahun lalu tetapi bermain kali ini dengan para penggemar telah membuat semuanya menjadi lebih baik. Sangat menyenangkan kembali ke New York dan dengan kota yang ramai lagi seperti seharusnya, jadi sangat menyenangkan bisa berbagi ini dengan semua orang di sini hari ini," kata Barty usai laga.

“Kami membuat keputusan yang tepat untuk kami. Itu adalah tahun yang unik untuk semua orang tahun lalu, tetapi kami berlatih dan bersiap-siap, kami memiliki pra-musim yang sangat panjang dan memasuki tahun ini dengan sikap bahwa itu akan menjadi petualangan yang berbeda bagi kami. Ini adalah sesuatu yang berbeda tetapi perjalanan yang sangat menyenangkan sejak awal,” tuturnya.

