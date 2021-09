AS Terbuka: Lewati Laga 2 Jam 15 Menit, Djokovic Melaju ke Putaran Kedua

Rabu, 1 September 2021 | 11:09 WIB

Oleh : CAH

Aksi unggulan utama, Novak Djokovic di babak ketiga AS Terbuka 2015 menghadapi Andreas Seppi. (Foto: Twitter)

New York, Beritasatu.com - Laga sulit harus dilalui unggulan teratas Novak Djokovic di babak pembuka AS Terbuka (US Open) 2021 saat ia bertemu petenis Norwegia, Holger Vitus Nodskov Rune, Rabu (1/9/2021) pagi WIB.

Petenis peringkat satu ATP itu harus mengalami kekalahan di set kedua, meski akhirnya menyudahi pertandingan selama 2 jam 15 menit dengan kemenangan 6-1, 6-7(5), 6-2, 6-1.

"Saya memulai dengan baik di set pertama, tapi saya kehilangan servis di set kedua. Saya mengapresiasi permainannya, karena saya tahu bahwa sulit untuk memainkan babak pertama di sini melawan saya," kata Djokovic usai pertandingan.

Djokovic mendapat keuntungan di dua set terakhir. Rune mengalami kram kaki sehingga kesulitan bergerak untuk menghalau serangan dari lawannya.

"Saya senang bisa lolos dan menyelesaikan pertandingan. Tapi ini bukan pertarungan yang adil di lapangan dengan cedera dan kram yang tidak menguntungkan dia," Djokovic mengungkapkan.

Djokovic masih butuh enam kemenangan lagi di Grand Slam terakhir musim ini, agar bisa menyamai rekor Rod Laver tahun 1969 yang memenangkan keempat Grand Slam dalam satu musim.

Juara tiga kali US Open asal Serbia itu selanjutnya akan menghadapi petenis Belanda Tallon Griekspoor di babak kedua.

Griekspoor berjuang melewati petenis Jerman Jan-Lennard Struff 2-6, 7-6(3), 4-6, 6-4, 7-5 setelah tiga jam dan 38 menit di babak pertama hari yang sama.

Sumber: ANTARA