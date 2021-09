Medvedev Melaju ke Putaran Ketiga AS Terbuka 2021

Kamis, 2 September 2021 | 07:03 WIB

New York, Beritasatu.com - Petenis Rusia Daniil Medvedev melaju ke putaran ketiga AS Terbuka (US Open) 2021 setelah mengalahkan petenis Jerman Dominik Koepfer, Kamis (2/9/2021) pagi WIB.

Petenis Rusia itu hanya kehilangan tujuh game dalam tiga set untuk memastikan kemenangan 6-4, 6-1, 6-2. Medvedev yang menjadi unggulan kedua di AS Terbuka selanjutnya akan menghadapi Pablo Andujar dari Spanyol di putaran ketiga.

Dengan hasil itu, Medvedev pun membuat rekor pertemuannya dengan Koepfer kini 2-0 alias selalu menang di dua pertemuan mereka.

Medevedev yang kini berada di peringkat kedua dunia telah memenangkan 12 gelar ATP. Pada 15 Agustus, ia memenangkan Toronto Masters. Hasil Grand Slam terbaiknya adalah final AS Terbuka 2019 dan final Australia Terbuka 2021.

Sedangkan Koepfer, kini berada di peringkat 57 dan petenis Jerman itu tidak pernah berhasil melewati putaran keempat Grand Slam.

