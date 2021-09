AS Terbuka: Naomi Osaka Tanpa Keluar Keringat Melaju ke Babak Ketiga

Kamis, 2 September 2021 | 09:00 WIB

New York, Beritasatu.com - Juara bertahan Naomi Osaka tanpa harus keluar keringat melaju ke putaran ketiga AS Terbuka atau US Open 2021 lantaran lawannya Olga Danilovic mengundurkan diri karena sakit. Osaka dijadwalkan akan menghadapi petenis Serbia itu di Arthur Ashe Stadium, Kamis (2/9/2021) pagi WIB.

Osaka akan mengincar kemenangan ke-17 secara beruntun dalam pertandingan Grand Slam. Setelah absen di Wimbledon selama istirahat kesehatan mental, dia kembali ke turnamen utama dengan kemenangan 6-4, 6-1 atas Marie Bouzkova pada Senin malam.

Juara AS Terbuka dua kali itu belum pernah kalah dalam pertandingan Grand Slam sejak Coco Gauff mengalahkannya di Australia Terbuka 2020.

Langkah ke putaran ketiga juga dicapai Simona Halep dan Garbine Muguruza.

Halep yang menjadi unggulan ke-12 berhasil mengalahkan Kristina Kucova dengan skor 6-3, 6-1. Ini menjadi pertama kalinya buat Halep melaju ke babak ketiga sejak penampilan perempat final pada 2016. Dia tersingkir di babak pertama pada 2017 dan 2018 dan terakhir kali kalah di babak pertama AS Terbuka.

Tapi dia telah kembali dengan kuat setelah absen di Prancis Terbuka dan Wimbledon karena cedera betis.

“Sudah hasil yang lebih baik daripada saat saya sehat, jadi bagus untuk berada di babak ketiga di sini,” ujar Halep.

Sementara itu unggulan kesembilan Muguruza berhasil melewati putaran kedua AS Terbuka untuk pertama kalinya sejak 2017 ketika ia mengalahkan Andrea Petkovic 6-4, 6-2.

Dia akan melawan runner-up AS Terbuka tiga kali Victoria Azarenka. Unggulan nomor 18 itu mengalahkan Jasmine Paolini 6-3, 7-6 (1).

“Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya pikir dia selalu bermain bagus di sini. Saya pikir itu yang terbaik. Hanya untuk pergi ke sana dan bermain dengan orang-orang yang berada di level atas,” ujar Azarenka.

