AS Terbuka, Djokovic Ditantang Nishikori di Putaran 3

Petenis Serbia, Novak Djokovic (kiri), bersalaman dengan Tallon Griekspoor dari Belanda di AS Terbuka, Kamis, 2 Agustus 2021. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Novak Djokovic berhasil melaju dalam turnamen US Open atau AS Terbuka setelah menundukkan Tallon Griekspoor dengan skor 6-2 6-3 6-2, Kamis (2/9/2021) waktu setempat atau Jumat WIB. Di babak selanjutnya, petenis Serbia ini ditantang Kei Nishikori.

Dengan kemenangan ini Novak Djokovic membuka peluang mengemas gelar major ke-21 yang akan melengkapi Grand Slam kalender tahun ini.

Djokovic mempertajam dan lebih fokus saat berhadapan dengan petenis Belanda berusia 25 tahun tersebut, dibanding saat berhadapan dengan Holger Rune, yang berusia 18 tahun, pada pertandingan pembuka yang diselesaikan dalam empat set, Selasa.

Sama seperti babak pertamanya, Djokovic mendominasi sejak awal, tetapi kali ini petenis Serbia berusia 34 tahun itu tidak pernah salah langkah dalam pertandingan yang mencatatkan kemenangannya yang ke-77 di AS Terbuka.

Hanya tiga pemain putra yang memiliki catatan kemenangan lebih banyak dari Djokovic di AS Terbuka, yaitu Jimmy Connors dengan 98 kemenangan, Roger Federer dengan 89 kemenangan, dan Andre Agassi dengan 79 kemenangan.

Djokovic, yang memainkan turnamen pertamanya setelah Olimpiade Tokyo, menyelesaikan set pembuka dalam waktu 30 menit.

Meski begitu, Griekspoor mendapat sorotan pada set kedua ketika dia berhasil mematahkan servis Djokovic. Namun, petenis nomor satu dunia itu merebut set tersebut tetap tenang dan memimpin 2-0.

Griekspoor, yang tengah memburu kemenangan Grand Slam pertamanya, tidak menemui jalan untuk melawan unggulan teratas tersebut.

Djokovic kemudian mematahkan servis Griekspoor dua kali pada set ketiga sebelum menutup pertandingan.

Djokovic mendapat tepuk tangan meriah dari penonton, sesuatu yang tidak dia dapatkan pada kemenangan babak pertamanya ketika penonton Stadion Arthur Ashe hanya memberi teriakan semangat untuk lawannya sepanjang pertandingan.

Setelah mengalahkan dua lawan muda yang bermain di undian utama AS Terbuka pertamanya, Djokovic selanjutnya akan menghadapi petenis Jepang Kei Nishikori, runner-up US Open 2014.

