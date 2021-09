Lewis Hamilton Tercepat di FP1 GP Belanda, Mobil Vettel Mogok

Jumat, 3 September 2021 | 18:24 WIB

Zandvoort, Beritasatu.com - Pembalap Mercedes Lewis Hamilton mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan Formula 1 Grand Prix Belanda di Sirkuit Zandvoort pada Jumat (3/9/2021). Sesi latihan sempat terhenti lebih dari setengah jam karena insiden mogoknya mobil Aston Martin Sebastian Vettel.

Hamilton menorehkan 1:11,500 demi mengungguli sang rival dari tim Red Bul Max Verstappen dengan margin 0,097 detik.

Carlos Sainz membawa Ferrari ke peringkat tiga dengan selisih 0,101 detik, diikuti rekan satu timnya Charles Leclerc di peringkat empat, demikian laman resmi Formula 1.

Sebastian Vettel mengalami kegagalan mesin ketika menghentikan mobil Aston Martinnya di pinggir trek. Sang juara dunia empat kali keluar dari mobil dan mendapatkan alat pemadam kebakaran yang kemudian ia gunakan ketika mobilnya mulai mengeluarkan asap.

Bendera merah dikibarkan karena insiden tersebut yang menangguhkan sesi latihan hingga kurang lebih 30 menit.

Para pembalap memiliki enam menit tersisa ketika trek dinyatakan aman dan terbuka kembali, tak memberikan waktu yang optimal bagi para pembalap menjajal trek baru di kalender F1 itu.

Valtteri Bottas membawa mobil Mercedes kedua di peringkat lima di saat duet tim Alpine Fernando Alonso dan Esteban ocon membayangi di P6 dan P7.

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin) dan Pierre Gasly (AlphaTauri) melengkapi peringkat sepuluh besar ketika Lando Norris (McLaren) terlempar ke P11.

Rookie Yuki Tsunoda tak mencatatkan waktu di FP1 setelah tim AlphaTauri mendeteksi masalah di mobil sang pebalap Jepang.

Formula 1 kembali digelar di Belanda setelah lebih dari 30 tahun absen di Negeri Kincir Angin itu ketika tahun ini Sirkuit Zandvoort memberi tantangan baru kepada para pebalap.

Zandvoort memiliki trek yang mengalir dan sempit sehingga tidak memberikan cukup banyak ruang menyalip.

Max Verstappen akan mendapat dukungan penuh Orange Army di balapan kandangnya itu untuk mencoba merebut pimpinan klasemen pebalap dari Lewis Hamilton yang kini masih unggul tiga poin.

Verstappen pekan lalu dinyatakan juara GP Belgia setelah balapan di Spa itu dihentikan karena cuaca buruk dengan separuh poin diberikan kepada para pebalap sepuluh besar.

Pada Rabu Kimi Raikkonen mengumumkan rencananya untuk pensiun dari F1 pada akhir musim.

Hasil FP1 GP Belanda

1 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:11,500

2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:11,597

3 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:11,601

4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:11,623

5 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:11,738

6 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:12,158

7 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:12,231

8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:12,359

9 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:12,431

10 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:12,515

11 Lando Norris McLaren F1 Team 1:12,679

12 Nicholas Latifi Williams Racing 1:12,907

13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen 1:13,053

14 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:13,081

15 George Russell Williams Racing 1:13,181

16 Sergio Perez Red Bull Racing 1:13,328

17 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1:13,516

18 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1:13,847

19 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:15,984

20 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda Tanpa waktu

