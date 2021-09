Kejutan, Petenis 18 Tahun Taklukkan Unggulan Ketiga di AS Terbuka

Sabtu, 4 September 2021 | 08:33 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Petenis Spanyol, Carlos Alcaraz (kiri) dan Stefanos Tsisipas di AS Terbuka. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Kejutan terjadi di ajang AS Terbuka atau US Open, Sabtu (4/9/2021) pagi WIB. Petenis berusia 18 tahun, Carlos Alcaraz, berhasil menaklukkan unggulan ketiga, Stefanos Tsisipas.

Remaja Spanyol Alcaraz mencetak kemenangan luar biasa 6-3, 4-6, 7-6 (7-2), 0-6, 7-6 (7-5) dalam pertempuran yang berlangsung empat jam, tujuh menit di dalam Arthur Ashe Stadium.

Runner-up Prancis Terbuka Tsitsipas menjadi korban terbesar Alcaraz di panggung grand slam di Flushing Meadows.

BACA JUGA AS Terbuka, Djokovic Ditantang Nishikori di Putaran 3

Itu berarti Alcaraz, yang dinilai oleh banyak orang sebagai pemain muda pria terbaik Spanyol sejak Rafael Nadal pertama kali muncul, telah mencapai putaran keempat turnamen besar untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Ia menjadi pemain termuda yang mencapai babak 16 besar AS Terbuka sejak petenis Amerika Michael Chang dan Pete Sampras pada 1989.

laman US Open menyebutka, kemenangan itu membuat Alcaraz menjadi petenis termuda yang mengalahkan lawannya di peringkat tiga besar turnamen itu sejak ATP memperkenalkan sistem peringkat dunianya pada 1973.

Alcaraz menempatkan set keempat yang mengerikan di belakangnya dan tampaknya telah memenangkan pertandingan dengan lob pada 6-4 pada tie-break yang menentukan, tetapi bolanya mendarat dengan baik.

BACA JUGA AS Terbuka: Naomi Osaka Tanpa Keluar Keringat Melaju ke Babak Ketiga

Itu berarti para pemain kembali melakukan servis, tetapi Alcaraz tidak menyerah dan memastikan kemenangan dengan pukulan forehand winner. Kemenangan ini seolah mengumumkan dirinya sebagai superstar dalam waktu dekat. Dia mencetak 61 pemenang secara keseluruhan.

Dia akan menghadapi pemain yang lolos dari kualifikasi asal Jerman Peter Gojowczyk di babak keempat. Jika lolos dia akan melaju ke perempat final.

Berbicara di lapangan setelah kemenangannya, Alcaraz memuji para penonton New York yang mendukungnya.

BACA JUGA Medvedev Melaju ke Putaran Ketiga AS Terbuka 2021

"Saya pikir tanpa penonton ini saya tidak memiliki kemungkinan untuk memenangkan pertandingan ini," katanya. "Terima kasih kepada penonton yang telah mendorong saya di set kelima," kata pemain kelahiran El Palmar ini.

“Ini merupakan perasaan yang luar biasa bagi saya. Kemenangan ini sangat berarti bagi saya. Ini pertandingan terbaik dalam karier saya, kemenangan terbaik," imbuhnya.

“Bagi saya mengalahkan Stefanos Tsitsipas adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya dan melakukannya di sini lebih istimewa.”

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: US Open