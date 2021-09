Medveded Ingin Tembus Final AS Terbuka

Senin, 6 September 2021 | 14:57 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

New York, Beritasatu.com - Daniil Medvedev bertekad untuk bisa kembali menembus babak final AS Terbuka (US Open) setelah melaju ke babak perempat final. Sebelumnya Medvedev mengakhiri harapan petenis Inggris Daniel Evans dengan kemenangan cepat 6-3, 6-4, 6-3 pada babak keempat, Senin (6/9/2021) pagi WIB.

“Sekarang saya hanya ingin mencapai final lagi untuk mengingat hal lain, dan semoga yang lebih baik,” kata Medvedev.

BACA JUGA AS Terbuka 2021: Djokovic Singkirkan Kei Nishikori

Kemenangan itu mengantarkan Medvedev ke perempat final untuk tahun ketiga secara beruntun.

Soal laga melawan Evans, dia mengatakan kunci kemenangannya adalah menjaga fokus. Dia menutup pertandingan dalam waktu satu jam 43 menit dengan teriakan dari bangku penonton New York yang gaduh, mencapai perempat final untuk tahun ketiga berturut-turut.

"Saya tahu saya harus menjaga fokus saya dari awal hingga akhir. Saya melakukan servis dengan baik," kata Medvedev.

BACA JUGA Unggulan Pertama Ashleigh Barty Tersingkir di Babak Ketiga AS Terbuka

"Saya mencoba untuk mengubah permainan, mencampuradukkan permainan, dan saya sangat senang bahwa saya mengalahkan lawan yang tangguh dengan skor itu dan dengan banyak energi tersisa," tambahnya.

Di babak perempat final Medvedev akan menghadapi petenis kualifikasi asal Belanda Botic van de Zandschulp, yang melanjutkan laju tak terduganya di turnamen itu dengan menaklukkan petenis Argentina Diego Schwartzman 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: The 42