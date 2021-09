AS Terbuka: Kembali Taklukkan Juara, Kejutan Fernandez Berlanjut

Senin, 6 September 2021 | 21:23 WIB

New York, Beritasatu.com - Petenis remaja Kanada Leylah Fernandez kembali membuat kejutan dengan menundukkan mantan juara Angelique Kerber pada babak 16 besar US Open atau AS Terbuka, Senin (6/9/2021).

Setelah menundukkan juara bertahan Naomi Osaka pada putaran ketiga di Flushing Meadows, Fernandez menaklukkan pemenang grand slam tiga kali Kerber 4-6 7-6 6-2 dalam perjalanan ke perempat final.

Kerber – juara AS Terbuka 2018 – memenangkan set pembuka di New York, namun Fernandez yang berusia 18 tahun melakukan comeback yang luar biasa pada malam ulang tahunnya yang ke-19 untuk mencapai perempat final grand slam pertamanya.

“Saya memang harus mencubit diri saya sedikit untuk melihat bahwa itu benar-benar terjadi, tetapi seperti yang saya katakan, saya tahu bahwa tenis saya, level tenis saya ada di sana,” kata Fernandez usai pertandingan.

“Ini hanya momen waktu, kesempatan, dan saya senang saya bisa mendapatkan kesempatan ini sekarang dan saya bisa menunjukkan apa yang bisa saya lakukan di depan para pemain ini," ujar pemain berdarah Ekuador ini.

“Bahkan jika saya akan kalah, saya akan bangga pada diri saya sendiri dengan cara saya bermain, cara saya berjuang. Saya cukup beruntung untuk mendapatkan kemenangan hari ini dan hanya mendapatkan pengalaman ini," imbuhnya.

"Ini perempat final putaran keempat pertama saya di grand slam. Saya hanya akan menikmatinya dengan 100%, dan besok akan menjadi hari yang baru."

Fernandez, yang mencetak 45 winner dengan 34 unforced error – menambahkan, "Pertandingan itu luar biasa. Saya bermain bagus di set pertama. Sayangnya saya melakukan beberapa kesalahan. Dia, sebagai pemain hebat, juara hebat, dia memperhatikan dan dia memanfaatkannya. Saya bisa kembali fokus dan melawan untuk yang kedua."

"Di set ketiga, saya hanya menikmati setiap momennya. Sejujurnya, penontonnya luar biasa, jadi berkat mereka saya bisa menang."

"Aku hanya sangat senang," lanjutnya. "Saya akan menikmati malam ini sebanyak yang saya bisa, dan kemudian setelah saya pergi tidur, saya akan mencoba melupakannya sehingga saya bisa bersiap-siap untuk besok."

