AS Terbuka, Ratu Tenis Berguguran Sebelum Perempat Final

Senin, 6 September 2021 | 23:36 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

New York, Beritasatu.com - Para ratu tenis atau petenis putri yang pernah menempati posisi nomor satu dunia, berguguran di ajang turnamen tenis AS Terbuka atau US Open 2021 sebelum babak perempat final.

Mereka antara lain Naomi Osaka, Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Simona Halep, dan Garbine Muguruza, atau unggulan pertama turnamen ini, Ashleigh Barty.

Berita paling hangat adalah tumbangnya Naomi Osaka. Bukan hanya karena petenis Jepang ini adalah juara bertahan AS Terbuka melainkan karena ia disingkirkan oleh pemain debutan asal Kanada, Leylah Annie Fernandez 7-5, 6-7, 4-6 di babak ketiga.

Naomi sukses tampil sebagai juara tunggal putri turnamen tenis Grand Slam US Open tahun lalu dengan mengalahkan Victoria Azarenka dengan skor 1-6, 6-3, 6-3.

Naomi pantas masuk jajaran ratu tenis. Selain pernah menyandang petenis nomor satu dunia pada Januari 2019, US Open 2020 menjadi turnamen grand slam ketiga yang dimenanginya.

Naomi menambah satu lagi gelar Grand Slam di Australia Terbuka 2021 ini. Empat gelar Grand Slam yang diraih Naomi masing-masi dua kali US Open (2018 dan 2020) dan Australia Terbuka (2019 dan 2021). Empat gelar Grand Slam pada tiga tahun terakhir membuat Naomi cukup disegani. Nyatanya ia tersingkir di babak ketiga.



Naomi Osaka (AFP)

Senasib dengan Naomi, runner up AS Terbuka 2020, Victoria Azarenka juga harus angkat koper babak ketiga.

Petenis asal Belarusia ini disingkirkan petenis Spanyol Garbine Muguruza 4-6, 6-3, 2-6.

Azarenka pernah menjadi petenis nomor 1 dunia pada 2012. Pada tahun itu, petenis yang kini berusia 32 tahun ini menjuarai Australia Terbuka dan finalis AS Terbuka serta sampai babak semifinal Wimbledon.

Tahun berikutnya Azarenka menjuarai Australia Terbuka dan finalis AS Terbuka serta sampai babak semifinal Prancis Terbuka.



Garbine Muguruza (AFP)

Selepas itu Azarenka tidak lagi menjuarai turnamen Grand Slam. Meski demikian ia tetap menjadi lawan yang diperhitungkan mengingat prestasinya sampai perempat final Australia Terbuka (2014 dan 2016), Wimbledon (2015), serta AS Terbuka (2014 dan 2015).

Berikutnya Muguruza yang mengandaskan Azarenka akhirnya terhenti di babak 16 besar.

Juara Wimbledon 2017 dan Prancis terbuka 2016 ini tidak mampu melampaui petenis yang secara peringkat terkini lebih baik satu tingkat darinya, yakni Barbora Krejcikova asal Ceko.

Di babak 16 besar pula, pemain debutan yang menghentikan Naomi Osaka, Leylah Annie Fernandez, kembali memakan korban. Kali ini giliran petenis Jerman Angelique Kerber.



Angelique Kerber (AFP)

Kerber yang tercatat sebagai petenis nomor satu dunia pada September 2016 ini tumbang 6-4, 6-7, 2-6.

Kerber masuk jajaran ratu tenis karena setidaknya ia telah mengoleksi tiga piala Grand Slam masing-masing Australia Terbuka (2016), AS Terbuka (2016), dan Wimbledon (2018). Tahun 2021 ini ia adalah juga semifinalis Wimbledon. Ketika itu langkahnya dihentikan petenis Australia, Ashleigh Barty.

Barty pada turnamen ini menjadi pemain unggulan pertama. Namun langkahnya pun tak mulus. Ia dikalahkan pemain tuan rumah Shelby Rogers, peringkat 43 dunia yang tidak diunggulkan.

Barty yang merupakan juara Prancis Terbuka (2019) dan Wimbledon (2021) ini kalah 2-6, 6-1, 6-7.

Ratu tenis lainnya yang tersingkir di babak 16 besar adalah petenis Rumania Simona Halep, peringkat satu dunia pada Oktober 2019. Ia kalah straight set 3-6, 3-6 dari petenis Ukrainia unggulan kelima, Elina Svitolina.

Halep tiga kali mencapai final Prancis Terbuka. Ia kalah dari Maria Sharapova pada 2014 dan dari petenis Latvia Jelena Ostapenko pada 2017.



Ashleigh Barty (AFP)

Pada kesempatan ketiga yakni 2018 ia akhirnya merengkuh piala setelah mengandaskan perjuangan petenis Amerika, Sloane Stephens. Ia juga berhasil menjadi juara Wimbledon pada 2019 dengan mengalahkan petenis AS, Serena Williams, 6–2, 6–2 di final.

Prestasi tertinggi Halep di US Open adalah sampai babak semifinal pada 2015. Langkahnya ketika itu terhenti oleh petenis Italia, Flavia Pennetta.

