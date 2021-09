AS Terbuka, Petenis Inggris Emma Raducanu Mulus Melenggang ke Perempat Final

Selasa, 7 September 2021 | 04:23 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

New York, Beritasatu.com - Petenis putri Inggris berusia 18 tahun, Emma Raducanu melanjutkan gebrakan prestasi para remaja di ajang AS Terbuka tahun ini atau US Open 2021.

Emma Raducanu mulus melaju ke perempat final Grand Slam AS Terbuka setelah menang 6-2, 6-1 atas petenis tuan rumah, Shelby Rogers, Selasa (7/9/2021) dini hari WIB.

Ini adalah untuk pertama kalinya dalam karier Raducanu melaju sampai ke perempat final ajang bergengsi Grand Slam.

BACA JUGA AS Terbuka, Ratu Tenis Berguguran Sebelum Perempat Final

Pada ajang Wimbledon bulan Juli 2021 lalu, Raducanu gagal maju ke perempat final setelah mengundurkan diri saat tertinggal 4-6, 0-3 dari petenis Australia, Ajla Tomljanovic, di babak keempat.

Meski terhenti di babak keempat ajang tenis bergengsi dunia itu, Raducanu menorehkan sejarah. Pencapaian itu membuatnya tercatat sebagai wanita Inggris termuda yang mencapai babak keempat Wimbledon. Padahal ketika itu Raducanu ikut berkompetisi di ajang bergengsi Wimbledon karena fasilitas wildcard.



Emma Raducanu (AFP)

Di ajang AS Terbuka kali ini, Raducanu melalui babak kualifikasi.

Kemenangannya atas perempat finalis AS Terbuka tahun lalu, Shelby Rogers, membuat Raducanu menjadi pemain kualifikasi ketiga yang mencapai perempat final tunggal putri di Era Terbuka (sejak 1968). Dua pemain sebelumnya adalah Barbara Gerken pada 1981 dan Kaia Kanepi pada 2017.

Kemenangan dalam waktu 65 menit itu cukup mengesankan. Pasalnya Shelby Rogers pada babak ketiga berhasil menyingkirkan unggulan pertama, petenis Australia, Ashleigh Barty.



Shelby Rogers (AFP)

Dengan bekal kemenangan tersebut Shelby diperkirakan bakal memberikan perlawanan ketat pada Raducanu bahkan mungkin memenangi laga mengingat lawan Raducanu dari kualifikasi sampai babak ketiga relatif lebih ringan. Nyatanya Raducanu justru memenangi pertandingan dengan straight set.

Peringkat ke-150 Raducanu terus meroket dan telah mengorbankan banyak pemain berpengalaman dan berperingkat lebih tinggi.

Dengan kemenangannya atas Shelby Rogers yang berada di peringkat 43 dunia, berarti Raducanu telah meraih kemenangan ketiga berturut-turut atas pemain peringkat 50 besar minggu ini.

Kemenangan Raducanu minggu ini juga diperoleh dengan mudah. Ia tidak kehilangan satu set pun dari tiga kemenangannya di kualifikasi dan empat kemenangan undian utama.

Melawan Rogers, Raducanu memainkan permainannya yang kuat dengan presisi, mengungguli Rogers yang memukul keras dengan 18 hingga 14, sementara juga menjaga jumlah kesalahan sendiri yang rendah, dengan hanya 14 kesalahan. Rogers, di sisi lain, dengan 29 kesalahan sendiri.

Raducanu akan maju ke perempat final menghadapi pemain unggulan utama. Ini akan menjadi pertandingan pertamanya melawan pemain Top 20, yakni unggulan ke-11 Belinda Bencic dari Swiss.

Belinda adalah juara Olimpiade dan semifinalis AS Terbuka 2019. Belinda mengalahkan unggulan ke-7 Iga Swiatek pada Senin (6/9/2021) malam WIB.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: WTA