Tersingkir di AS Terbuka, Shelby Rogers Siap Dapat Cacian Warganet

New York, Beritasatu.com - Petenis putri Amerika, Shelby Rogers mengaku sudah siap mendapatkan cacian menyusul kekalahannya dari petenis remaja Inggris, Emma Raducanu, di ajang AS Terbuka atau US Open 2021, Selasa (7/9/2021) dini hari WIB.

Shelby Rogers cukup lama mengikuti tur tenis internasional sehingga mengetahui bagaimana rutinitas setelah kemenangan besar seorang pemain dan, sayangnya, juga apa saja yang menantinya setelah kekalahan buruk.

Orang mungkin terkejut ketika rekan Rogers, petenis putri Amerika lainnya, Sloane Stephens, minggu lalu mendapatkan pesan vulgar dan ancaman melalui media sosial setelah tersingkir dari AS Terbuka.



Rogers mendapat sambutan hangat setelah mengalahkan Ashleigh Barty. (AFP)

Namun hal itu tidak mengejutkan Rogers. Ia sudah siap. Bila menang ia bakal mendapatkan puja-puji. Sebaliknya, kekalahan akan menuai hal serupa yang dialami Sloane Stephens.

Shelby Rogers tidak kekurangan orang yang melantunkan pujian setelah ia mengalahkan unggulan pertama Ashleigh Barty di ajang AS Terbuka, Minggu (5/9/2021) WIB.

Namun, ia tahu berapa banyak nada yang akan berubah sumbang saat ia kalah dari petenis remaja Inggris, Emma Raducanu sehari kemudian.

Sebagai petenis tuan rumah tentu saja dukungan penuh ada pada Shelby Rogers. Sanjungan datang bertubi-tubi ketika ia mengalahkan petenis Australia Ashleight Barty dengan 6-2, 1-6, 7-6 (7-5).



Rogers setelah kalah dari Emma Raducanu. (AFP)

Namun, di babak keempat ia justru kalah dengan mudah 6-2, 6-1 di tangan Emma Raducanu.

Dalam jumpa pers, Rogers pun menyatakan akan ada "9 juta ancaman kematian dan yang lainnya" menunggunya di teleponnya setelah kekalahan yang mengejutkan itu.

"Saya sedikit berharap, media sosial tidak ada, tapi di sinilah kita," kata Rogers.

“Ini adalah bagian besar dari marketing saat ini. Kami memiliki kontrak, kami harus memposting hal-hal tertentu. Saya tidak tahu, Anda mungkin bisa melihat profil saya sekarang, saya mungkin babi gemuk dan, Anda tahu, kata-kata yang tidak bisa saya katakan sekarang. Tapi, maksud saya, memang begitu adanya. Anda mencoba untuk tidak memasukkannya ke dalam hati, dan itu adalah sisi malang dari olahraga apa pun dan apa yang kami lakukan,” ujar Rogers.



Emma Raducanu dan Rogers. (AFP)

Rogers mencoba mengambil pandangan positif dari pengalamannya di AS Terbuka, termasuk kemenangan luar biasa atas unggulan pertama di babak ketiga.

Harus diakui, sulit bagi Rogers untuk menerima betapa buruk penampilannya saat melawan Raducanu, antara lain membuat 29 kesalahan sendiri dan pada satu titik kalah 11 gim berturut-turut.

“Itu sangat memalukan. Itu adalah hari yang berat. Sayangnya, saya harus gagal di depan ribuan orang,” kata Rogers, yang berharap mencapai perempat final AS Terbuka untuk kedua kalinya secara berturutan.

Ia juga menyatakan bahwa mengalahkan unggulan pertama Ash Barty cukup menguras tenaga dan kemampuannya.

“Anda tahu, saya katakan pada kalian malam itu, butuh semua yang saya miliki untuk mengalahkan Barty. Saya kira itu sedikit jelas hari ini. Tangki itu sedikit kosong,” katanya.



Raducanu setelah kemenangannya atas Rogers. (AFP)

Bagi Rogers, dan mungkin juga para pemain profesional lainnya, kesulitan dalam memenangi sebuah laga melawan unggulan utama adalah satu hal, dan kesulitan pascakemenangan adalah hal yang lain lagi.

Meskipun pernah melalui sebelumnya, Rogers mengatakan, bagian sulit dari mengalahkan pemain seperti Barty di Grand Slam adalah mencoba untuk turun secara emosional ketika ada ucapan selamat yang tak ada habisnya pada hari berikutnya.

Ucapan selamat dari para penggemar dan bahkan sesama pemain memosisikannya seolah ia baru saja menang di final. “Padahal kenyataannya itu hanya putaran ketiga,” katanya.

Meskipun jarang maju sejauh ini di Grand Slam, Rogers ingin mendorong dirinya untuk berbuat lebih banyak. Sementara itu ia akan mencoba mengabaikan para penjudi dan troll online yang mencoba melecehkan dan menggertaknya.

Yang dimaksud troll online adalah adalah orang atau pihak yang mengunggah pesan menghasut, menyimpang, atau di luar topik di komunitas daring dengan maksud memprovokasi pembaca untuk menampilkan respons emosional atau memanipulasi persepsi orang lain.

“Sangat disayangkan, dan beberapa di antaranya terkadang sampai ke kepala Anda,” katanya.

Sebelumnya, petenis putri Amerika lainnya, Sloane Stephens mengungkap sejumlah pesan yang melecehkan dan bernada ancaman yang ia terima setelah kekalahannya pada putaran ketiga dari Angelique Kerber di ajang AS Terbuka, Sabtu (4/9/2021) WIB.

Stephens menulis di Instagram story-nya, "I am human, after last night's match I got 2K + messages of abuse/anger from people upset by yesterday's result. It's so hard to read messages like these, but I'll post a few so you guys can see what it's like after a loss..." (Saya manusia, setelah pertandingan tadi malam saya mendapat 2.000 lebih pesan pelecehan atau kemarahan dari orang-orang yang kecewa dengan hasil pertandingan kemarin. Sangat sulit untuk membaca pesan seperti ini, tetapi saya akan memposting beberapa agar kalian bisa melihat bagaimana rasanya setelah kalah...)



Sloane Stephens. (AFP)

Stephens membagikan beberapa pesan yang dia katakan dia terima.

Satu pesan berbunyi: "Saya berjanji untuk menemukan Anda dan menghancurkan kaki Anda begitu keras sehingga Anda tidak bisa berjalan lagi @sloanestephens! Pemecah masalah dan korupsi seperti Anda harus dilarang selamanya di penjara! Saya harap Anda menikmati saat-saat terakhir Anda di pengadilan hari ini."

"Jenis kebencian ini sangat melelahkan dan tidak pernah berakhir. Ini tidak cukup dibicarakan, tapi ini sangat menyebalkan," tulis Stephens.



Angelique Kerber. (AFP)

Terlepas dari pesan-pesan keji, Stephens yang adalah juara AS Terbuka 2017 itu mengatakan, ia memilih getaran positif daripada yang negatif.

Pihak Instagram telah meninjau akun yang ditandai oleh Stephens dan menghapus semua yang melanggar kebijakannya.

Seorang juru bicara perusahaan dari Facebook, yang memiliki Instagram, mengatakan, pelecehan rasis yang diarahkan pada Sloane Stephens setelah AS Terbuka sangat menjijikkan.



Stephens dan Kerber. (AFP)

"Tidak seorang pun harus mengalami pelecehan rasis di mana pun, dan mengirimkannya ke Instagram bertentangan dengan aturan kami," katanya.

Kerber mengalahkan Stephens yang tidak diunggulkan dalam tiga set, 5-7 6-2 6-3. "Kekalahan yang mengecewakan kemarin, tapi saya menuju ke arah yang benar. Sejujurnya, sangat banyak yang bisa dibanggakan! Telah bertempur sepanjang tahun dan belum mundur. Jangan pernah berhenti berjuang! Anda menang atau belajar, tetapi Anda tidak pernah kalah," tulis Stephens di Instagram.

