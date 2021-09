PBSI Puas dengan Hasil Simulasi di Hari Pertama

Selasa, 7 September 2021 | 23:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Rionny Mainaky menilai hasil dari simulasi turnamen hari pertama cukup memuaskan apabila melihat dari kesiapan dan daya juang atlet jelang kejuaraan beregu Piala Sudirman dan Thomas-Uber.

"Suasana bertanding sangat baik sekali. Hasilnya cukup memuaskan, mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, walau masih ada yang tegang dan melakukan kesalahan sendiri," kata Rionny lewat keterangan resmi PBSI, Selasa (7/9/2021).

Temuan yang kurang baik itu selanjutnya akan dievaluasi untuk menentukan nama pemain di Piala Sudirman dan Piala Thomas-Uber, serta menjadi bahan perbaikan pelatihan di masa mendatang, katanya.

Untuk simulasi hari kedua yang masih berlangsung di Pelatnas Cipayung, PBSI menaruh harapan agar atlet bisa mengeluarkan kemampuannya lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna menyampaikan pesan semangat kepada tim untuk memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun.

"Melalui simulasi, kami ingin mengidentifikasi dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, termasuk melihat lagi kesiapan mental, stamina, dan teknik untuk menghadapi Piala Sudirman serta Piala Thomas-Uber," ujar Agung.

Berikut jadwal simulasi beregu PBSI hari kedua pada Rabu mulai pukul 13.00 WIB.

Tim Harimau vs Tim Banteng

Ganda Putri: Ribka Sugiarto/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nita Violina Marwah/Putri Syaikah

Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja

Ganda Putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Tunggal Putra: Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito

Tunggal Putri: Putri Kusuma Wardani vs Stephanie Widjaja.

