AS Terbuka, Sengitnya Laga Bikin Petenis Remaja Alcaraz Mundur di Perempat Final

Rabu, 8 September 2021 | 20:30 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

New York, Beritasatu.com - Perjalanan petenis remaja Spanyol, Carlos Alcaraz, terhenti di perempat final AS Terbuka atau US Open 2021, Rabu (8/9/2021). Ia mundur dalam posisi teritinggal 6-3 dan 3-1 dari petenis Kanada Felix Auger-Aliassime karena cedera otot.

Sengitnya laga selama mengikuti turnamen yang dilalui petenis berusia 18 tahun itu diduga sebagai pemicu cedera. Pada pertadingan babak sebelumnya, remaja yang disebut banyak orang sebagai penerus Rafael Nadal ini harus bermain lima set.

Pada babak 16 besar Alcaraz menyingkirkan Peter Gojowczyk 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0 dalam waktu tiga jam dan 32 menit. Itu terjadi pada Senin (6/9/2021) WIB atau dua hari sebelum ia berlaga melawan Auger-Aliassime.

Sebelumnya lagi, Sabtu (4/9/2021), pada putaran ketiga AS Terbuka Alcaraz memberikan kejutan dengan menumbangkan unggulan ketiga, petenis Yunani, Stefanos Tsitsipas dengan 6-3, 4-6, 7-6(2), 0-6, 7-6(5).

Lima set yang dilalui selama empat jam dan tujuh menit itu membuat Carlos Alcaraz untuk pertama kalinya masuk putaran keempat AS Terbuka.



Mengalahkan unggulan ketiga Stefanos Tsitsipas. (AFP)

Kemenangan atas Tsitsipas sekaligus menjadikan Alcaraz sebagai pemain termuda yang mencapai babak keempat AS Terbuka sejak Pete Sampras dan Michael Chang pada 1989.

Namun, pertandingan ketat yang menguras tenaga itu tampaknya mempengaruhi ragawi Alcaraz. Cedera adduktor diakui sebagai penyebab Alcaraz mundur sebelum set kedua berakhir melawan Felix Auger-Aliassime.

Cedera addukor adalah cedera yang melibatkan otot-otot di bagian dalam paha yang menarik kaki. Jenis cedera ini lebih sering terjadi pada atlet terutama jika ototnya kencang, lemah, atau lelah, yang membuatnya cenderung tegang.



Sebelum mundur di set kedua laga perempat final AS Terbuka. (AFP)

“Adductor adalah masalah utama bagi saya,” ujar petenis Alcaraz yang menempati peringkat 55 dunia.

Alcaraz mengaku sangat sulit baginya mengakhiri turnamen hebat dengan mundur di tengah laga seperti ini. Namun ia tidak punya pilihan selain mundur.

Ia menegaskan, yang utama adalah menjaga tubuhnya sehingga ia memilih harus mundur. Pada kesempatan itu Alcaraz mengakui sengitnya kompetisi.

“Untuk memainkan dua pertandingan lima set berturut-turut, bermain pada level yang hebat dalam intensitas yang hebat seperti empat jam, itu sangat sulit bagi saya,” katanya.



Mendapat jabat tangan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime. (AFP)

“Saya tidak terbiasa memainkan pertandingan seperti ini secara berturut-turut. Ya, saya pikir sangat sulit untuk pulih pada pertandingan berikutnya. Sebelum bertanding (melawan Auger-Aliassime) saya merasakan itu. Saya merasakanya. Selama pertandingan saya mulai mengendalikan rasa sakit. Di akhir set pertama dan awal set kedua mulai membaik, rasa sakitnya, sedikit demi sedikit. Ya, itu mulai sedikit mengurangi rasa sakitnya,” katanya seperti dikutip Tennis Majors.

Sementara Felix Auger-Aliassime tidak melihat ada hal aneh pada diri lawan mainnya. “Sangat disayangkan untuk menyelesaikan pertandingan dengan cara seperti ini,” katanya.

“Yah, hal pertama adalah memberi selamat kepada Carlos atas turnamennya yang fantastis,” komentar pemain Kanada berusia 21 tahun itu.



Felix Auger-Aliassime. (AFP)

“Saya juga mendoakan yang terbaik untuknya. Saya merasa kasihan padanya. Saya mengharapkan pertempuran yang sulit, yang terbaik darinya, tentu saja,” kata Felix Auger-Aliassime.

Auger-Aliassime menjadi petenis putra Kanada pertama yang mencapai semifinal AS terbuka. Ia akan menghadapi unggulan kedua Daniil Medvedev dari Rusia.

Dengan demikian akan ada dua petenis Kanada yang maju ke semifinal AS Terbuka setelah petenis putri Leylah Fernandez juga melenggang lebih dulu ke babak empat besar dengan mengalahkan Elina Svitolina.

Sumber: BeritaSatu.com