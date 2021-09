Capai Semifinal AS Terbuka, Maria Sakkari Torehkan Sejarah

Kamis, 9 September 2021 | 08:47 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Ekspresi Maria Sakkari usai memastikan langkah ke semifinal AS Terbuka 2021. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Petenis Yunani, Maria Sakkari menorehkan sejarah setelah memastikann langkah ke semifinal AS Terbuka (US Open) 2021. Ini dicapai Sakkari setelah mengalahkan Karolina Plíškova 6-4, 6-4 di babak perempat final, Lamos (9/9/2021) pagi WIB.

Sakkari yang menempati unggulan ke-17 kini menjadi petenis Yunani pertama yang mencapai semifinal di Flushing Meadows.

BACA JUGA Wow! Si Manis Emma Raducanu Melenggang ke Semifinal AS Terbuka

Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Sakkari yang belum pernah melewati babak keempat dalam 20 penampilannya di turnamen besar.

“Saya memercayai servis saya, tetapi sekarang saya akan lebih mempercayainya lagi,” kata Sakkari dalam wawancara pasca pertandingan.

Bintang tenis Yunani itu tidak pernah menghadapi break point dan memenangkan semua kecuali delapan dari 49 poin dari servisnya. Itu termasuk 24 dari 26 poin servis pertama yang dimenangkan, klip 92% yang luar biasa.

Selanjutnya di semifinal Sakkari akan menghadapi petenis kualifikasi asal Inggris Emma Raducanu, Jumat (10/9/2021).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Greek City Times