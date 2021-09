Lewati Adangan Berrettini, Djokovic Melaju ke Semifinal AS Terbuka

Kamis, 9 September 2021 | 13:00 WIB

New York, Beritasatu.com - Petenis asal Serbia, Novak Djokovic melenggang ke semifinal AS Terbuka (US Open) 2021 usai menaklukkan perlawanan petenis Italia, Matteo Berrettini, Kamis (9/9/2021) pagi WIB. Djokovic harus kerja keras untuk bisa mengalahkan Berrettini 5-7, 6-2,6-2, dan 6-3 di Arthur Ashes Stadium, New York.

Pada set pertama, Djokovic dibuat kewalahan oleh Berrettini yang kemudian berhasil menutup dengan kemenangan 7-5.

Kekalahan di set pertama mendorong Djokovic untuk bermain lebih baik. Alhasil, dia mampu membalas dengan kemenangan telak 6-2 di set kedua dan tanpa banyak kesulitan menyudahi tiga set berikutnya dengan kemenangan.

"Saya tahu permainannya dengan baik, kami bermain di Tokyo. Dia salah satu pemain terbaik di dunia, tetapi semakin besar tantangannya, semakin besar sulitnya untuk bisa mengatasinya. Ini adalah pertandingan yang hebat, dengan banyak energi di dalam dan di luar lapangan. Matteo adalah pemain hebat dan setiap kali kami saling berhadapan, itu adalah pertarungan yang ketat," ujar Djokovic.

“Ketika saya kalah di set pertama, saya berhasil melupakannya dan terus maju. Saya terkunci di awal set kedua dan itu adalah tiga set terbaik yang pernah saya mainkan sejauh ini," tambah Djokovic.

Itu adalah kemenangan ke-26 berturut-turut di turnamen besra bagi Djokovic dan terjadi pada peringatan 52 tahun Rod Laver menjadi orang terakhir yang memenangkan keempat event grand slam di tahun yang sama.

Selanjutnya di babak semifinal, Djokovic akan menghadapi AlexanderZverev, Sabtu (11/9/2021).

