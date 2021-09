Virtual Run & Ride 2021, Japfa Kampanyekan Olahraga Rutin dan Makanan Bergizi

Kamis, 9 September 2021 | 18:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Japfa) mengampanyekan olahraga rutin dan makanan bergizi lewat ajang Japfa Virtual Run & Ride 2021 pada 8 Oktober - 21 November 2021.

Kegiatan yang merupakan bagian dari peringatan HUT ke-50 Japfa ini dilengkapi dengan virtual exhibition yang menampilkan berbagai macam produk unggulan Japfa yang berkualitas dan terjangkau.

“Konsep kegiatan virtual yang kami selenggarakan merupakan penyesuaian dengan situasi saat ini, di mana kami turut mendukung penurunan kasus Covid-19 dan tetap menyuarakan pola hidup sehat,” ujar Rachmat Indrajaya, Direktur Corporate Affairs Japfa.

Melalui Japfa Virtual Run & Ride 2021, perusahaan ingin mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh dengan tetap aktif berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi.

Pendaftaran Japfa Virtual Run & Ride 2021 dimulai pada 9 September - 6 Oktober 2021. Calon peserta dapat memilih kategori yang ditawarkan yakni 50K Multiple Run & 150K Multiple Ride, ataupun kedua kategori tersebut.

Peserta akan berlari atau bersepeda secara individu, serta mencatat dan melaporkan hasilnya secara virtual menggunakan aplikasi pencatatan untuk ketepatan jarak dan waktu. Kemudian peserta diwajibkan untuk mengunggah hasil aktivitas tersebut pada website japfacomfeed.co.id selama periode challenge yang sudah ditentukan.

“Lebih seru lagi, jika kondisi memungkinan dimana angka Covid-19 terus menurun, pada 28 November 2021, juga akan diadakan Real Time Challenge di tiga kota dengan peserta terbanyak yang akan dilengkapi dengan official route dan fotografer. Di sana peserta akan berlari atau bersepeda secara serentak dengan kategori yang terbagi menjadi 5K/10K Real Time Run & 25K/50K Real Time Ride,” ungkap Ng Iwan, Ketua Pelaksana Japfa Virtual Run & Ride 2021.

Tidak hanya itu, Japfa juga terus mendorong masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi makanan begizi salah satunya dengan meningkatkan konsumsi protein hewani. Kegiatan ini dilengkapi dengan virtual exhibition yang menampilkan beragam produk protein hewani yang diproduksi oleh Japfa dan anak usahanya.

"Ada banyak benefit yang ditunggu-tunggu, tapi cukup dengan Rp175.000, para peserta yang mendaftar bisa mendapatkan yang pertama jersey-jersey dengan kualitas premium, jadi ada jersey lari dan ada juga jersey sepeda, untuk jersey sepeda akan ada kantong di bagian belakangnya," ujar Iwan.

Selama menjelajah area expo, pengunjung dapat mengenal lebih jauh produk-produk Japfa seperti Best Chicken, Toba Tilapia, Seafood Lovers, Japfa Prime Seafood, Unagi Kabayaki, Tokusen, Santori, So Good, So Nice, Real Good, OMayo, Dosuka, dan lainnya. Pengunjung pun dapat langsung berbelanja melalui tautan e-commerce pada masing-masing stan.

“Kami berharap penyelenggaraan Japfa Virtual Run & Ride ini dapat menjadi motivasi untuk tetap aktif berolahraga dan menjaga kesehatan khususnya di masa pandemi ini. Jangan lupa daftarkan diri dan berpartisipasi untuk ikuti keseruan acaranya, ayo hidup sehat bersama Japfa,” tambah Rachmat.

