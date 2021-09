Visa Bermasalah, Tim Davis Indonesia Terancam Tanpa Ari

Kamis, 9 September 2021 | 18:52 WIB

Oleh : Handro D Situmorang / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Piala Davis Indonesia yang bakal menantang tuan rumah Barbados, 17-18 September mendatang terancam kehilangan seorang petenisnya. Hingga Kamis (9/9/2021) sore ini, visa Amerika Serikat Ari Fahresi belum rampung. Padahal tim Merah Putih bakal bertolak ke negeri di kawasan Karibia itu, besok, Jumat (10/9/2021) malam.

"Kami memasukkan berkas seluruh anggota tim Indonesia secara bersamaan dan semuanya telah rampung. Hanya visa Ari Fahresi, menurut Kedubes AS, masih memerlukan proses administrasi," tutur Sekjen PP Pelti, Lani Pradita Sardadi.

Sebenarnya, warga negara Indonesia (WNI) bebas visa untuk masuk Barbados. Namun tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta ke negeri tersebut. Pilihan yang tersedia, harus singgah di AS atau Inggris.

"Juli lalu saat puncak pandemi di Tanah Air, Inggris menutup pintu masuk bagi orang Indonesia. Satu-satunya jalan harus transit di AS," lanjutnya.

Tanpa Ari, squad Indonesia hanya diperkuat oleh Justin Barki dan Gunawan "Gugun" Trismuwantara serta playing captain, Febi Widhiyanto.

Laga Piala Davis Grup Dunia Il berlangsung dalam dua hari, menyajikan lima pertandingan. Dua partai tunggal menjadi agenda hari pertama. Selanjutnya satu partai ganda menjadi pembuka hari kedua, diteruskan dua laga tunggal sebagai penutup.

"Tak masalah bila terpaksa hanya ada Justin dan Gugun. Mereka bisa main tunggal dan ganda," ucap Febi.

Febi pun tak risau bila kedua petenisnya itu harus bermain rangkap di hari kedua.

"Kondisinya kan sama dengan saat mereka melakoni turnamen profesional. Sehari bermain rangkap tunggal dan ganda. Apalagi partai Piala Davis saat ini berformat best of three, tidak sepanjang sebelumnya yang menggunakan best of five," imbuhnya.

Sumber: BeritaSatu.com