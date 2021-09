Pembuktian New Kids on The Block di AS Terbuka

Kamis, 9 September 2021 | 21:40 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi kalangan dewasa yang kini berusia 40 tahun ke atas pasti mengenal, minimal pernah mendengar, New Kids on The Block atau biasa disebut NKOTB.

Boy band asal Massachusetts, Amerika Serikat ini tenar di pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an. Anggotanya waktu itu berusia 16-18 tahun, yakni Donnie Wahlberg, Jordan dan Jonathan Knight, Danny Wood, serta Joe McIntyre.

Meski berusia muda, NKOTB berhasil menggebrak panggung musik dunia. Mereka menjadi salah satu boy band paling sukses di akhir abad ke-20, menghasilkan dua album nomor satu di tangga lagu Billboard AS.



New Kids on The Block. (Boston Magazine)

Mereka setidaknya berhasil menjual lebih dari 70 juta kopi rekaman, memenangi dua American Music Awards.

Total penonton tur musim panas NKOTB ketika itu bisa mencapai 3,2 juta orang dalam setahun, dan tercatat meraup pendapatan tertinggi dibanding grup musik lainnya. Jika dirupiahkan, dengan menyesuaikan angka inflasi, pendapatan dari tur hampir mencapai Rp 2 triliun.

Pada 1991, Forbes mencatat band ini sebagai penghibur berpenghasilan tertinggi, mengalahkan Madonna dan Michael Jackson.

Kini anggota NKOTB sudah tak muda lagi. Personel termuda, Joe McIntyre, sudah berumur 48. Namun di ajang tenis begengsi AS Terbuka, yang dimaksud para NKOTB masih muda-muda. Sebab yang dimaksud di sini NKOTB sesungguhnya yakni frasa yang berarti para pendatang baru.

Perhelatan turnamen Grand Slam AS Terbuka atau US Open 2021 kali ini sangat kental oleh kemunculan wajah-wajah baru. Mereka bukan sekadar nongol melainkan membuktikan diri mampu menggebrak, menyingkirkan nama-nama unggulan.

Karena itulah istilah NKOTB memberi nuansa tersendiri di AS Terbuka, ajang Grand Slam berhadiah paling tinggi dibanding lainnya.



Carlos Alcaraz. (AFP)

Para NKOTB US Open 2021 itu adalah petenis putra Spanyol Carlos Alcaraz Garfia dan petenis putri Inggris Emma Raducanu. Keduanya berusia 18 tahun. Lalu ada yang setahun lebih tua, yakni petenis Kanada Leylah Annie Fernandez. Ia berusia tepat 19 tahun pada 6 September 2021 lalu.

Salah satu artikel ESPN diberi judul Meet the teenagers taking over the 2021 US Open: Alcaraz, Fernandez and Raducanu.

Carlos Alcaraz menorehkan sejarah dengan menjadi perempat finalis AS Terbuka putra termuda di Era Open ketika ia menggulingkan Peter Gojowczyk 5-7 6-1 5-7 6-2 6-0, Senin (6/9/2021) WIB.

Ia juga menjadi pemain termuda yang mengalahkan pemain tiga besar di Flushing Meadows saat mengalahkan unggulan ketiga, Stefanos Tsitsipas, Sabtu (4/9/2021) sekaligus merupakan pemain putra paling junior di AS Terbuka sejak Thomaz Koch pada 1963.

Namun Alcaraz gagal melanjutkan kejutan setelah mundur di set kedua karena cedera ketika menghadapi petenis Kanada Felix Auger-Aliassime, Rabu (8/9/2021) WIB. Apa boleh buat, keberadaan NKOTB di tunggal putra hanya sampai di babak perempat final. Sedangkan 4 pemain yang tersisa di semifinal adalah petenis peringkat 1, Novak Djokovic, Daniil Medvedev (2), Alexander Zverev (4), serta Felix Auger-Aliassime (12).

Sementara itu, di tunggal putri masih ada dua NKOTB yang akan membuktikan ketangguhannya di semifinal. Mampukah mereka bertahan dan mencapai final impian?



Emma Raducanu. (AFP)

Emma Raducanu sudah menyingkirkan delapan lawannya sejak babak kualifikasi. Semuanya dengan kemenangan dua set langsung.

Dua lawan yang dinilai terberat adalah petenis AS, Shelby Rogers, dan petenis Swiss, Belinda Bencic.

Selain sebagai petenis tuan rumah yang mendapatkan dukungan warga New York, Shelby Rogers juga merupakan pemain yang mampu mengandaskan unggulan pertama, yakni petenis Australia, Ashleigh Barty.

Sedangkan Bencic adalah peraih medali emas Olimpiade Tokyo dan semifinalis AS Terbuka 2019. Tahun ini, Belinda mengalahkan unggulan ke-7 Iga Swiatek.

Raducanu berhasil mengatasi mereka. Pemain peringkat 150 dunia ini bakal membuktikan diri melawan peringkat 18 dunia asal Yunani, Maria Sakkari, di babak semifinal Grand Slam pertamanya, Jumat (10/9/2021) pagi WIB.

Prestasi tertinggi Sakkari di Grand Slam adalah mencapai semifinal Roland Garos 2021. Namun di ajang AS Terbuka kali ini ia sudah menggulingkan 3 pemain peringkat di atasnya yakni Petra Kvitova (10), Bianca Andreescu (6), dan Karolina Pliskova (4).

Sementara itu NKOTB lainnya, Leylah Annie Fernandez bakal bertemu unggulan kedua sekaligus semifinalis Wimbledon 2021, Aryna Sabalenka.



Leylah Fernandez. (AFP)

Sabalenka dari Belarusia ini tampak perkasa menapaki babak demi babak. Lawan-lawannya dikalahkah dengan dua set langsung sejak putaran kedua. Hanya pada putaran pertama saat melawan petenis Serbia, Nina Stojanovic, ia bermain tiga set.

Sedangkan Leylah Fernandez sejak putaran ketiga beturut-turut harus bermain tiga set, yakni saat mengalahkan Naomi Osaka, Angela Kerber, dan Elina Svitolina.

Mampukah Raducannu dan Fernandez sebagai NKOTB mengalahkan lawan mereka?

Situs resmi US Open 2021 menyebut bahwa pergelaran turnamen tahun ini bisa disebut sebagai Slam of Opportunity.

Sesekali seorang pemain gagal masuk babak utama. Ada yang berusaha untuk pertama kalinya menembus lebih jauh ke pekan kedua turnamen.

Biasanya, hanya satu atau dua pemain yang dapat menahan tekanan luar biasa dari laga di panggung tenis terbesar sehingga mereka mampu bertahan hingga putaran final.



Emma Raducanu. (AFP)

Mayoritas akan menyerah lebih awal di tangan pemain unggulan atau dahsyatnya berada di turnamen Grand Slam.

Maka di pintu masuk Stadion Arthur Ashe, New York, tertempel plakat yang menampilkan kata-kata terkenal Billie Jean King, Pressure is a Privilege.

Para pendatang baru yang telah menghancurkan pemain unggulan adalah mereka yang mampu menahan tekanan. Pada AS Terbuka 1997, Venus Williams, yang saat itu berusia 17 tahun, memulai debutnya untuk mencapai all-teen final ketika dia berhadapan dengan Martina Hingis yang berusia 16 tahun.



Lorong masuk Stadion Arthur Ashe. (Twitter)

Venus Williams adalah wanita pertama yang mencapai final AS Terbuka pada kesempatan pertamanya sejak Pam Shriver pada 1978. Sementara petenis Chris Evert melaju ke semifinal dalam debutnya di AS Terbuka 1971 sebelum akhirnya dikalahkan Billie Jean King.

Bianca Andreescu melakukan debut undian utama AS Terbuka 2019 hingga gelar Grand Slam pertamanya, menjadi orang Kanada pertama yang memenangkan gelar mayor.



Venus Williams. (AFP)

Di ajang Grand Slam lainnya, Rafael Nadal mencapai prestasi tersebut dengan memenangkan debutnya di Roland Garros tahun 2005. Kemenangan itu mengawali rangkaian 13 gelar berikutnya di Paris.

Tahun itu, Nadal yang dijuluki Raja Tanah Liat itu mengalahkan peringkat 1 dunia Roger Federer dan menjadi berita utama sebagai pesaing Roland Garros pertama yang menang dalam debutnya sejak Mats Wilander melakukannya pada tahun 1982.

Di sisi putri, Evonne Goolagong mencapai prestasi yang sama pada tahun 1971.



Rafael Nadal. (AFP)

Monica Seles yang berusia 17 tahun memenangkan Australia Terbuka 1991 dalam debutnya. Waktu itu ia mengalahkan Mary Joe Fernandez di semifinal dan Jana Novotna di final.

Laman resmi USA Open menyebut NKOTB bukan hanya pemain muda melainkan juga mereka yang sudah senior dari sisi umur tapi benar-benar baru pertama kali berkompetisi di ajang ini. Mereka yang disebut antara lain petenis Jerman, Oscar Otte (28) dan petenis Belanda, Botic Van De Zandschulp (25).

Otte peringkat 144 dunia belum pernah masuk babak utama US Open. Prestasi terbaik pemain jangkung bertinggi 193 cm ini adalah masuk putaran kedua di Roland Garos (2020) dan Wimbledon (2021).



Oscar Otte. (AFP)

Otte hanya sampai pada putaran keempat AS Terbuka. Ia takluk pada pemain Italia unggulan keenam Matteo Berrettini 4-6, 6-3, 3-6, 2-6.

Dengan pengalaman minim di level Grand Slam, Otte belajar sejak awal di New York bahwa menang di level ini akan sangat menuntut fisik.

Berjuang menuju babak utama melalui babak kualifikasi, Otte muntah di lapangan dua kali selama tiebreak penentuan dari dua babak kualifikasi pertamanya.

“Ini perjalanan yang gila. Luar biasa,” kata Otte tentang pencapainnya sampai putaran keempat AS Terbuka.

“Saya tidak menyangka bisa sampai sejauh ini,” katanya.



Botic Van De Zandschulp. (AFP)

Van De Zandschulp, petenis urutan 117 dunia juga punya pengalaman yang sama dengan Otte. Pencapaian tertingginya adalah putaran kedua di Roland Garos dan Wimbledon pada 2021.

Pada putaran keempat pemain Belanda ini menghadapi unggulan ke-11 Diego Schwartzman di Stadion Louis Armstrong. Alih-alih hancur di bawah tekanan, van de Zandschulp justru membangkitkan energi penonton dan dengan cepat menjadi favorit penggemar untuk ditonton saat ia melaju ke perempat final.

Mungkin hal itu terjadi karena penonton di New York menghargai ketabahan yang ia tunjukkan sejauh ini.

Van de Zandschulp telah mengambil rute panjang dalam debutnya di AS Terbuka, setelah memainkan total 27 set dan menghabiskan 19,5 jam di lapangan sejak ia memulai babak kualifikasi. Semua tiga babak kualifikasi dimenangkan di set ketiga yang menentukan, sementara pertandingan undian utamanya semuanya berlangsung setidaknya empat set.

Sumber: BeritaSatu.com